Harmonium symphonique présenté deux fois à Saguenay en novembre

Deux représentations de la production Histoires sans paroles – Harmonium symphonique seront présentées le 11 novembre à 14 h 30 et 20 h au Théâtre du Palais municipal de La Baie.

En collaboration avec l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une soixantaine de musiciens et un chœur de 80 voix seront réunis sur scène, sous la direction du chef Thomas Le Duc-Moreau.

Deux solistes, les chanteuses Mélanie Renaud et Judi Richards, prêteront également leur voix au répertoire d'Harmonium.

C'était vraiment une volonté de Serge Fiori, qui habite maintenant dans la région, de présenter cette œuvre-là ici aux gens de son nouveau chez-lui. C'était vraiment une volonté très forte de Serge Fiori de pouvoir offrir ce concert-là dans la région. Alors on va de l'avant , a commenté la directrice Programmation, marketing et logistique à Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages.

Les discussions entourant ce projet ont débuté après la pandémie. Pour Diffusion Saguenay, il s’agit d’un cadeau tombé du ciel. Le spectacle ne sera pas présenté dans une maison symphonique, mais Claudine Bourdages croit que la qualité du son sera au rendez-vous.

Ouvrir en mode plein écran Les deux représentations auront lieu le 11 novembre au Théâtre du palais municipal. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Souières

On l'a déjà fait à l'époque. On a fait plusieurs concerts symphoniques [...]. Le système de son du Théâtre du palais municipal a été aussi beaucoup amélioré avec La Fabuleuse histoire d'un Royaume et sonne très bien. On aura un son qui va être tout à fait au point et ce sera majestueux , poursuit-elle.

Deux représentations du spectacle seront offertes le 11 novembre, pour un total de 2000 spectateurs.

Les détenteurs de la carte Première Loge pourront faire l'achat de billets dès mardi. La vente générale débutera mercredi. Les billets sont vendus au coût de 112,50 $.

