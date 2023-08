Deux feux maîtrisés près de Yellowknife et préparation du retour échelonné des évacués

Les pompiers ont réussi à circonscrire deux brasiers qui sévissent dans la région de Yellowknife, celui entre Behchokǫ̀ et la capitale ténoise et celui du sentier Ingraham. Les autorités indiquent néanmoins que cela ne veut pas dire que les évacués pourront retourner chez eux rapidement.

Ce retour se fera en cinq étapes, et seulement si les feux ne posent pas de danger pour la population, prévient Jay Boast, agent de communication de la gestion des urgences au ministère des Affaires municipales et communautaires.

Je tiens à souligner une nouvelle fois que nous luttons contre des incendies de forêt sur l'ensemble de notre territoire et que nous ne sommes pas sortis de cette situation d'urgence , a-t-il dit lors d'une conférence de presse sur la situation, lundi après-midi.

Un retour échelonné

Les autorités devront dans un premier temps déterminer si les conditions sont sécuritaires. Cette première étape inclut notamment l’évaluation de la dangerosité des feux de forêt et la qualité de l’air. La seconde étape vise à évaluer les dommages dans les communautés affectées et la troisième prévoit le retour des employés essentiels.

Il y a déjà le personnel essentiel qui lutte contre les incendies. Le moment venu, nous élargirons cette définition afin d'inclure les services communautaires nécessaires avant d'accueillir le reste de la population , précise Jay Boast.

Il ajoute que la quatrième étape concerne le retour de services publics et privés tels que les services municipaux et de santé, mais aussi la réouverture des épiceries et des stations essence.

Selon les régions, des évacués pourront retourner chez eux lors de la cinquième étape. Évacuer tout le monde a été une tâche monumentale. Il faudra donc une méthode échelonnée pour faire revenir tout le monde.

Publicité

La directrice de la Ville de Yellowknife, Sheila Bassi-Kellett, dit que la préparation du retour des habitants évacués est en cours. Nous planifions la troisième étape qui consiste à faire revenir les travailleurs essentiels pour qu'ils puissent fournir des services nécessaires.

Je sais que tout le monde est impatient de rentrer à la maison et nous sommes impatients de vous accueillir , a-t-elle ajouté.

Le feu près de Hay River n’est toujours pas maîtrisé

Le feu près de Hay River n’est quant à lui toujours pas maîtrisé. C’était une autre journée difficile avec des températures allant jusqu'à 32 degrés [Celsius] et des conditions extrêmement sèches qui ont renforcé le feu , selon Jessica Davey-Quantick, du ministère de l’Environnement et du Changement climatique.

Elle ajoute que si les vents étaient plus faibles ce lundi, la visibilité a rendu le travail des pilotes des avions-citernes plus difficile. Cependant, les activités au sol ont été plus fructueuses et ont permis de faire ralentir la progression des flammes.