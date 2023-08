Les souvenirs d’Eleanor Wellman, première femme médecin en Basse-Côte-Nord

La minuscule île Canso, où est née Eleanor Wellman, est un fragment de terre parmi d’autres en Basse-Côte-Nord. « Mes parents me disaient toujours : “Tu es née sur une roche, tu as une tête de roche, tu auras toujours une tête de roche” », se remémore la première femme de la région à y avoir pratiqué la médecine, à la fin des années 1970.

En visite à Blanc-Sablon cet été, Eleanor Wellman constate que la vie a changé dans la région qui l’a vue grandir et que ses souvenirs d’une médecine familiale de brousse sont encore vifs. Avant de rentrer vers Kelowna, où elle vit aujourd’hui, elle prend le temps de raconter son histoire.

Sa tête dure comme la roche lui donnera des ailes et l’amènera, adolescente, à des milliers de kilomètres de chez elle.

Devenir médecin, contre vents et marées

Trois familles se partagent un kilomètre carré de terre sur l’île Canso, quand Eleanor Wellman y fait son apparition.

Lors des mois de pêche, la petite Eleanor et sa famille vivent sur l'île. L'hiver, ils vont à terre, à Shekatika, où un professeur enseigne à peine quelques mois par année. Ce sont véritablement ses nombreux frères et sœurs qui apprendront à Eleanor Wellman à lire. Ensemble, ils vivent dans un monde à l’écart, géographie oblige.

Mais d'année en année, l'univers de la jeune Eleanor s'ouvre. J’avais 13 ans quand l’électricité est entrée à Saint-Augustin, donc nous avons déménagé à Saint-Augustin , se souvient-elle. Là, des sœurs prenant sa réussite à cœur la poussent à rattraper son retard : elle finit deux années scolaire en une. Déjà, elle est prête à repartir.

Eleanore Wellman a commencé à pratiquer la médecine à l'Hôpital de Blanc-Sablon en 1978.

À 14 ans, elle vogue avec ses camarades de classe vers Baie-Comeau, où elle doit faire ses dixième et onzième années. Un obstacle les attend quand l’équipage se rend compte que la commission scolaire n’avait pas payé leurs passages. « Les autres filles ont décidé de rentrer à la maison, mais moi j’ai dit : "Non, non, non, je ne m’en retourne pas à la maison." »

Cette même détermination lui permet de se rendre à l'Université d’Ottawa où, à 16 ans, elle étudie la médecine, puis à l’Université Laval, où elle fait partie de la première cohorte en médecine familiale. Mais je ne sentais pas que je faisais partie de la ville , précise la Dre Wellman. Mes racines étaient ailleurs.

Soigner avec les moyens du bord

À son retour en Basse-Côte-Nord, la nouvelle médecin pratique à l’hôpital de Blanc-Sablon, où elle est la seule docteure. C’était très difficile , admet-elle. C’était 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Et on faisait tout. Mais par-dessus tout, ce sont les accouchements dont Eleanor Wellman se souvient.

Quand elle raconte les péripéties de son métier, son débit s’accélère et les séquences sont précises.

Les accouchements, c’était toujours une boîte à surprise, parce que les femmes n’étaient pas suivies.

Les femmes ne savaient souvent pratiquement rien de l’état de leur bébé quand elles venaient la voir ou parfois l’appelaient. En effet, une bonne partie de la médecine de la Basse-Côte-Nord se fait par téléphone, faute de médecins dans les villages. Et cela vaut même pour les accouchements, assure-t-elle. Un jour, un infirmier qui n’a jamais fait d’accouchement m’appelle de Saint-Augustin pour me dire qu’une femme qui n’a jamais été suivie est là, avec lui, prête à accoucher .

Toute la nuit, au téléphone avec cet infirmier, Eleanor Wellman guide à distance l’accouchement d’un enfant prématuré. C’est un pauvre petit bébé. Pas d’incubateur, qu’est-ce qu’on fait avec le bébé? , demande-t-elle, essoufflée. J’ai dit, OK, on part le four pas trop fort, on l'ouvre et on met le bébé sur la porte du four . Pendant que le poupon est au chaud grâce à un incubateur de fortune, la mère, elle, perd son sang.

Sans moyen de transport disponible, la docteure doit faire avec les ressources qui lui sont à portée. J’appelle les trois gars que je connais qui sont des donneurs universels et je les fais venir. On fait des transfusions! , s'exclame-t-elle. Aujourd’hui encore, de l’adrénaline semble couler dans les veines d’Eleanor Wellman quand elle raconte les soins qu’elle a dû prodiguer avec les moyens du bord. L’enfant et sa mère seraient toujours en vie aujourd’hui, selon elle.

Tourner la page

De son propre aveu, Eleanor Wellman vient faire le deuil, cet été, de la région qui l’a vue grandir. Les choses ont trop changé, dit-elle.

Le français est en recul, remarque la médecin, qui est pourtant anglophone. Autrefois, elle faisait ses dossiers en anglais, parce que je n’avais pas de temps, mais tout le reste je le faisais en français.

La médecine, elle aussi, n’est plus la même, malgré que l’isolement de la Basse-Côte-Nord continue à poser ses défis. Les médecins sont plus nombreux , souligne Mme Wellman.

Plus de 1000 personnes habitent la municipalité, qui comporte trois localités : le village de Blanc-Sablon, Lourdes-de-Blanc-Sablon Brador.

Mais surtout, c'est que la mentalité a changé. Le monde est plus matérialiste: il veut le bateau, l’avion, le skidoo, la grosse maison , s’indigne-t-elle. Ce n’est pas comme avant, les gens ne sont plus contents avec juste des personnes autour d’eux .

Assise dans la cafétéria de l’Hôpîtal de Blanc-Sablon, accompagnée de son conjoint, elle veut néanmoins dire au revoir à ces lieux auxquels elle a tout donné. Parmi les gens qui y vivent, certains la reconnaissent encore. J’ai croisé une infirmière auxiliaire, elle m’a tout de suite reconnu… Vous voyez, elle m’a parlé en français!

