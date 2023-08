Des résidents de Shuswap entraînés à combattre aux côtés de BC Wildfire

Une quinzaine d'habitants de la région Shuswap ont reçu une formation et ont été déployés sur le terrain pour appuyer les pompiers de BC Wildfire qui tentent de maîtriser le feu de Bush Creek East.

Davantage de personnes formées seront ajoutées au cours des prochains jours, selon le porte-parole de l’agence, Mike McCulley.

La formation survient alors que la question de l'implication des résidents dans les opérations contre les feux de forêt était au coeur des débats dans la région ces derniers jours.

Mike McCulley précise que l’intégration de membres de la communauté aux efforts sur le terrain est une chose commune dans ces crises, la principale distinction étant le fait qu'il s'agit ici d'une initiative locale.

La communauté et le gouvernement local ont décidé de s’organiser rapidement et ont mis sur pied ces formations. C’est non seulement à propos de l’appui dans le travail, mais les connaissances de ces personnes de leur propre territoire.

BC Wildfire précise que l'agence est prête à s’adapter et à s’ajuster aux circonstances des communautés touchées par les feux. Elle ajoute que les personnes formées ne sont pas considérées comme des bénévoles, mais sont bel et bien des employés.

Pas de ravitaillement pour ceux refusant d’évacuer

Le représentant du district régional de Columbia-Shuswap, John McLean a aussi fait le point sur l’arrêt des ravitaillements aux zones sous un ordre d’évacuation. Même si plus d’un résident de la région n’a pas suivi l’ordre d’évacuation et a plutôt choisi de rester chez lui, les autorités ont cessé tout acheminement d’équipement, de nourriture et d’eau vers les secteurs en question.

Selon John McLean, il s’agit du protocole en place : Les gens qui choisissent de rester ont le droit de faire ce choix comme adulte. La loi en Colombie-Britannique dicte que si tu décides de refuser un ordre d'évacuation, tu es considéré comme autosuffisant.

D'après le plus récent bilan, 131 structures ont été ravagées par les flammes dans la région, mais il s’agit d’un bilan provisoire et le nombre pourrait augmenter. Le district régional entend commencer à informer les propriétaires de North Shuswap qui ont perdu leur maison dans les flammes au cours de la journée de lundi.

Un feu stable, mais non maîtrisé

Le feu de Bush Creek East, qui faisait 430 kilomètres carrés lundi après-midi, n’a pas changé de taille au cours du week-end. Alors que plus de 300 personnes, dont 250 pompiers, sont déployées pour lutter contre les flammes, Mike McCulley précise qu’un peu de vent prévu mardi pourrait donner du fil à retordre sur le terrain.