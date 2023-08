Alors que la traverse des Chaudières devait rouvrir le 1er septembre, le gouvernement du Canada a annoncé lundi son report.

La réouverture se fera en deux étapes, précise Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), par voie de communiqué.

Dès 21 h, le mercredi 13 septembre, une seule voie sera ouverte à la circulation en direction sud. Puis, le vendredi 29 septembre, à 17 h, la traverse sera entièrement rouverte à la circulation.

SPAC attribue ce retard à des travaux réalisés à l'intersection de la rue Booth et de la place Vimy.

Cette réouverture progressive est le moyen le plus sûr et le plus efficace de permettre rapidement une certaine mobilité entre les provinces , peut-on lire dans le communiqué.

Les travaux actuels sur le pont visent à élargir le trottoir, à améliorer l'expérience des cyclistes et à réparer ou remplacer certaines sections du pont.

Les travaux ont débuté en mars 2022 avec des fermetures de voies individuelles avant une fermeture complète du pont aux véhicules.

Quelques jours avant la date de réouverture initiale prévue le 5 mai, des inondations printanières ont endommagé des équipements et forcé la fermeture du pont à tous les usagers. Le 29 mai, le pont a été rouvert aux piétons et aux cyclistes, mais il est resté fermé aux véhicules.

La fermeture de la traverse des Chaudières, combinée à celle du pont Champlain, plus à l'Ouest, a causé des maux de tête aux automobilistes et résidents qui traversent la rivière des Outaouais chaque jour.

Dans un communiqué de presse publié à la mi-juillet, SPAC avait prolongé la fermeture jusqu'au 1er septembre. Cette date est désormais fixée au 29 septembre.