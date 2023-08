Andrée Laforest et le Centre Georges-Vézina : de l’activisme, selon une spécialiste

Selon Danielle Pilette, professeure associée à l’École des sciences de la gestion à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a fait de « l’activisme » et non de l’ingérence en présentant son projet de réfection majeure du Centre Georges-Vézina.

Je ne dirais pas nécessairement que c'est de l'ingérence, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'activisme autour d'un projet de rénovation majeur , a estimé Danielle Pilette en entrevue à Radio-Canada.

Rappelons qu’un rapport est attendu par Saguenay pour évaluer la possibilité d'effectuer des travaux de 30 millions de dollars qui pourraient être payés aux deux tiers par Québec par l’entremise du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Selon les conclusions de ce rapport révisé attendu d'ici à peu près une semaine, basé sur un projet de 25 millions de dollars à l’époque de l’ancien maire Jean Tremblay, les élus de Chicoutimi décideront de le présenter ou non à l'ensemble des membres du conseil municipal de Saguenay par la suite.

Publicité

De son côté, Andrée Laforest avait présenté son propre projet, esquisses à l'appui, lors d'une rencontre qui s'est tenue le 26 juillet, notamment en présence des conseillers de Chicoutimi. Cependant, celle qui est également ministre des Affaires municipales a assuré ne pas être à l’origine des plans présentés.

Les plans ont été demandés dans une firme d'architectes. Je n'ai pas payé les plans, je n'ai pas déboursé aucun montant pour ces plans. Je ne sais pas qui va payer ou s'ils ont déjà été payés, je n'en ai aucune idée , avait-elle répondu en marge d’une conférence de presse au sujet d'un autre dossier la semaine dernière.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, plaide plutôt pour des travaux mineurs. Mettre aux normes les bandes et les baies vitrées coûterait 1,2 million de dollars, selon une estimation fournie par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Julie Dufour croit qu'il sera plus facile de payer pour une infrastructure neuve dans sept ans, avec le développement économique qui aura été réalisé d'ici là.

D'après le reportage d'Annie-Claude Brisson