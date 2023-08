La pêche illégale de homards inquiète pêcheurs et élus dans le sud-ouest de la N.-É.

La pêche illégale de homards dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse inquiète des pêcheurs et des députés fédéraux. Ils demandent à la ministre fédérale de Pêches et Océans d’agir plus fermement.

L’alerte est venue des deux députés fédéraux conservateurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, Chris d’Entremont et Rick Perkins.

Le 21 août, ils ont signé une lettre à destination de la ministre des Pêches et des Océans Diane Lebouthillier pour demander une intervention urgente pour lutter contre le braconnage du homard dans la baie Sainte-Marie.

Diane Lebouthillier a été nommée ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne lors du remaniement ministériel au sein du gouvernement de Justin Trudeau le 26 juillet 2023. Photo : La Presse canadienne / Nigel Quinn

La communauté des pêcheurs voit des quarantaines de bateaux qui pêchent au mois d’août, mois qui est le plus important dans le cycle des homards , explique Chris d’Entremont.

Pêches et Océans confirme que depuis le 17 juillet, les agents des pêches ont saisi 321 casiers dans les zones de pêche du homard 33 et 34 pour non-conformité à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes. Les homards ont été relâchés vivants dans l’océan.

La situation s’étend également au nord de la province dans la zone de pêche 26A, où 37 casiers ont également été saisis depuis la mi-juillet, indique le MPO dans un courriel. Aucune constatation n’a en revanche été faite du côté du Cap-Breton. Pêches et Océans indique que des enquêtes sont en cours.

Un véhicule des agents du ministère fédéral des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. (Photo d'archives) Photo : CBC / Tom Ayers

De plus, suite à la lettre des élus fédéraux, Pêches et Océans a assuré envoyer des ressources supplémentaires pour surveiller la zone.

On a constaté plus de trente bateaux de taille commerciale avec des milliers de casiers et qui expédient ensuite aux exportateurs. Sans un marché pour ces homards, il n’y aurait pas de pêche illégale , raconte Colin Sproul, le président de l’organisation professionnelle United Fisheries Conservation Alliance.

Des braconniers non identifiés

Difficile de savoir qui sont les pêcheurs qui agissent illégalement sur les eaux néo-écossaises. On a eu des histoires que ce seraient des pêcheurs qui viennent du Québec, du Maine aux États-Unis ou si c’est des pêcheurs autochtones qui ont une pêche de subsistance, on ne sait pas , explique Chris d’Entremont.

Ça n'a pas d’importance de savoir qui braconne , réagit Colin Sproul. Ce qui compte c’est que ces gens pêchent pendant le cycle de reproduction du homard. La vraie question ici est de savoir si le gouvernement fédéral a la volonté d’appliquer la loi et la politique canadienne sur les pêches.

Tous, élus et pêcheurs ont en tête le conflit de pêche de 2020 et aucun ne veut cibler précisément la pêche de subsistance des autochtones qui sont sur les eaux en dehors des périodes autorisées.

Deux policiers de la GRC au quai de Saulnierville, en Nouvelle-Écosse, le 17 septembre 2020. (Photo d'archives) Photo : CBC / Steve Lawrence

La saison des pêches débute généralement en novembre.

Nos agents des pêches sont tous les jours sur le terrain, travaillant avec les communautés autochtones, pour vérifier que toute activité de pêche est autorisée et que les pêcheurs sont en mesure de poursuivre leurs activités sans interférence de tiers , complète Pêches et Océans dans son courriel.

Une pêche illégale qui nuit à tous

La majorité des autochtones pêchent de manière légale , clarifie Colin Sproul. Et les intérêts de tout le monde sont menacés par ces activités.

Difficile de savoir les volumes pêchés par les braconniers et par les pêcheurs autochtones dans le cadre de la pêche de subsistance durant la période estivale. On aimerait avoir les données et l’impact de la pêche d’été sur nos communautés durant les dernières années. On veut que la ministre des Pêches et des Océans nous donne ces informations , indique Chris d’Entremont.

Des gens assistent, au petit jour, au départ des bateaux de pêche au homard dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : CBC/Brett Ruskin

Selon le traité de pêche de subsistance convenable de la Première Nation Sipekne’katik, les bateaux peuvent partir avec 200 casiers.

Pour le député fédéral, le gouvernement a le droit de mettre un cadre légal sur ce qui est pêché en se référant aux arrêts Marshall de la Cour Suprême du Canada qui prend en compte la conservation de la ressource, à condition de consulter les Premières Nations.

Les portes-paroles de la communauté de Sipekne'katik n’ont pas répondu à nos demandes d’entrevue sur ce sujet.

Avec des informations d’Adrien Blanc et de Julie Sicot