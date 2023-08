Les médias étudiants aussi ciblés par le blocage des nouvelles par Meta

La décision de Meta de mettre fin à l'accès aux nouvelles sur ses plateformes au Canada s'attaque aussi aux médias étudiants. Les publications collégiales et universitaires se retrouvent privées de leur principale « porte d'entrée » vers leurs reportages.

En consultant les pages Facebook et Instagram de différents médias étudiants québécois, on peut voir le message indiquant que les contenus d'actualité ne peuvent pas être affichés au Canada , en réponse à l'adoption du projet de loi C-18 du gouvernement fédéral sur les nouvelles en ligne.

Un plus grand coup

Ce blocage risque de porter un coup plus dommageable à ces publications qu'aux grands médias en matière de visibilité.

C'est une porte d'entrée vers notre site web. On sait que les étudiants plus jeunes ne consultent pas nécessairement notre site directement. Ils vont donc vraiment passer par Instagram ou Facebook , indique Patrick MacIntyre, directeur de rédaction à Quartier Libre, le magazine indépendant de l'Université de Montréal.

C'est aussi sur ces deux plateformes que se concentre principalement le lectorat d'Impact Campus, de l'Université Laval, à Québec.

C'est une communauté à rejoindre perpétuellement, parce qu'évidemment ce sont des gens qui passent à l'université. Ce n'est pas un public qui se fidélise et reste 15, 20 ou 25 ans. Donc, il faut, disons, chaque fois un peu les conquérir. Et on passe beaucoup par les réseaux sociaux, qui sont en fait notre stratégie numéro un.

Mme Lapointe s'inquiète notamment des effets financiers du blocage. Le trafic généré sur le site web d'Impact Campus grâce à Facebook ou à Instagram permet d'attirer de la publicité et d'en tirer des revenus.

Ce nombre de clics là nous permet de justifier les prix auprès de nos publicitaires. On a une partie de nos revenus qui viennent des cotisations étudiantes, mais on a aussi une bonne partie de nos revenus qui viennent des publicitaires. Si on perd la diffusion sur Facebook, forcément on perd des visites sur notre site , ajoute la rédactrice en chef.

Le média de l'Université Laval avait d'ailleurs pris récemment le virage numérique en diminuant son nombre de publications papier à un magazine trimestriel. C'est vraiment inquiétant d'ignorer comment on va rejoindre notre communauté. [...] On se retrouve un peu le bec à l'eau , mentionne Mme Lapointe.

Stratégie à revoir

La mesure de Meta est intervenue en pleine période estivale, où la plupart des publications estudiantines ralentissent ou mettent en pause leurs activités. L'impact de la décision sera pleinement mesuré au cours des prochaines semaines.

Mais déjà, les équipes de rédaction savent que la rentrée de l'automne sera consacrée à trouver de nouveaux moyens de diffusion et de visibilité auprès de leur lectorat.

Ça va être tout un défi pour les médias étudiants en général , estime Olivier Demers, journaliste et membre de coordination de L'Exilé.

Le jeune média entièrement numérique du Cégep du Vieux Montréal est pour le moment épargné par la politique de Meta. M. Demers entrevoit tout de même le travail à accomplir s'il advient que le contenu de L'Exilé soit finalement bloqué.

On n'est pas des spécialistes du numérique. On a acquis une certaine expertise au fil du temps avec WordPress, pour les modules du site. Mais [si on fait] des infolettres, on va s'embarquer dans l'inconnu.

Patrick MacIntyre, de Quartier Libre, souligne également que la plupart des médias étudiants comptent sur des petites équipes et des moyens limités pour ce qui est du temps.

À l'Université du Québec à Montréal, Montréal Campus cherchera à promouvoir son site web avec de la publicité entre les murs de l'établissement.

On a plusieurs projets également pour avoir une plus grande présence sur les autres réseaux sociaux, TikTok, LinkedIn ou X [anciennement Twitter], puis YouTube. On est en contact avec plusieurs médias étudiants du Québec pour essayer de s'entraider et de proposer des idées entre nous , explique son rédacteur en chef, Philémon La Frenière-Prémont.

Le déploiement d'une infolettre transmise par courriel est évoqué par plusieurs, mais n'est peut-être pas la meilleure avenue pour les publications collégiales et universitaires, croit Samuel Lamoureux, professeur à temps partiel en journalisme à l'Université d'Ottawa.

Le problème avec les médias étudiants, c'est que le lectorat change beaucoup d'année en année, c'est-à-dire qu'une fois que tu as ton diplôme, tu n'as plus vraiment intérêt à suivre ce qui se passe à l'UQAM, par exemple , mentionne-t-il.

M. Lamoureux propose notamment de contourner le blocage par la création de groupes de discussion et d'exploiter davantage les autres plateformes.

Les algorithmes en cause

Les médias étudiants ont appris avec un certain étonnement qu'ils étaient également touchés par le blocage de Meta, pensant que seules les grandes entreprises d'information en seraient la cible.

Selon M. Lamoureux, l'application de cette mesure découle d'un changement dans les algorithmes de Meta.

Des algorithmes, ce ne sont pas des humains. Il n'y a aucune analyse en profondeur. Si tu as l'apparence d'un magazine ou d'un média, tu es fait.

Meta explique avoir identifié les entreprises de nouvelles sur la base des définitions législative et des orientations de la Loi sur les nouvelles en ligne .

Les entreprises de nouvelles, selon la définition enchâssée dans la loi, comprennent les entreprises dont l'objectif principal est de produire du contenu d'information, sous quelque format que ce soit (y compris audio ou audiovisuel), qui rapporte, enquête ou explique des questions ou des événements d'actualité présentant un intérêt pour le public , fait valoir un porte-parole de l'entreprise par courriel.

Empêcher la diffusion de reportages des médias étudiants vient réduire l'accès à des nouvelles qui passeraient sous silence sans eux, déplore M. Lamoureux.