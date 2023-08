Mathieu Fleury nommé administrateur en chef de la ville de Cornwall

L’ancien conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier à Ottawa, Mathieu Fleury, vient d'être nommé administrateur en chef de la ville de Cornwall, dans l’est ontarien.

La municipalité a confirmé la nouvelle sur son site Web, lundi.

Mathieu Fleury a siégé à la table du conseil municipal de la capitale fédérale pendant 12 ans. Il a été élu pour la première fois en 2010. L’an dernier, alors qu’il était pressenti comme candidat à la mairie d’Ottawa ou du moins comme candidat à sa propre réélection dans son quartier, M. Fleury a annoncé qu’il ne briguerait pas un autre mandat.

Récemment, il a été le directeur par intérim de J.W. MacIntosh Community Support Services, un organisme de Williamsburg qui fournit des logements et des services de soutien communautaire aux aînés et aux personnes dans le besoin.

Dans un communiqué de presse, la Ville de Cornwall met de l’avant le bilinguisme de M. Fleury et ses vastes connaissances en matière de politiques publiques, de renouvellement des infrastructures, de logement abordable, de gouvernance et de relations gouvernementales.

Ouvrir en mode plein écran Le conseil municipal de Cornwall a confié à Mathieu Fleury la tâche d'administrateur en chef de la Ville pour un mandat de cinq ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

M. Fleury se mettra immédiatement au travail pour combler notre déficit en matière d'infrastructures, se préparer aux effets du changement climatique, répondre aux besoins en matière de logement, revitaliser nos rues principales, offrir des espaces sûrs et attrayants aux personnes âgées et aux jeunes, accueillir les nouveaux arrivants, et bien d'autres choses encore , a indiqué la municipalité.

M. Fleury [...] est la personne parfaite pour faire avancer Cornwall.

Pour sa part, Mathieu Fleury a déclaré être impatient de relever son nouveau défi.

Je suis passionné par les gens et le développement de la communauté. La ville de Cornwall, comme les villes de tout l'Ontario, est prête à connaître une croissance incroyable au cours des prochaines années, et ce que nous faisons maintenant contribuera à assurer que notre avenir est le plus brillant possible. J'ai hâte de travailler avec les employés de la ville pour réaliser les priorités du Conseil , a déclaré M. Fleury par voie de communiqué.

Détenteur d’une maîtrise en sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, Mathieu Fleury a également été conseiller politique au sein du gouvernement fédéral.

Le conseil municipal de Cornwall a confié à Mathieu Fleury un mandat de cinq ans.