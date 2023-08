Le NPD veut profiter de la position de faiblesse des libéraux fédéraux

L’appétit pour une bataille électorale en 2024 s’amenuise dans les rangs des libéraux fédéraux. « [Les libéraux] ne veulent pas aller en élection et ça paraît », confie une source néo-démocrate. Pendant la pause estivale, les échanges se sont multipliés entre les deux partis. Alors que les troupes de Justin Trudeau font face à une baisse marquée dans les sondages, le NPD tente de tirer son épingle du jeu. « On sent qu’on a des leviers », ajoute cette source.

Sachant que les libéraux ont de moins en moins d’appétit pour une élection au cours de la prochaine année, le NPD cherche à tirer avantage du contexte politique. En 2022, les deux partis ont conclu une entente pour assurer la stabilité du gouvernement jusqu’en 2025.

En coulisses, le parti de Jagmeet Singh tente d’obtenir des engagements supplémentaires en matière de logement et de coût de la vie en échange du maintien de son appui. Le renouvellement d’un crédit de TPS pour les Canadiens plus vulnérables est notamment sur la table en prévision de l’énoncé économique de l’automne. Les deux partis discutent aussi de mesures pour construire davantage de logements abordables plus rapidement.

Le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh (à gauche) pourrait aider le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau (à droite) à rester au pouvoir pour encore trois ans. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les échanges entre les deux formations ne sont pas nouveaux, mais se sont intensifiés au cours des dernières semaines. Selon nos informations, le NPD ne cherche pas à en arriver à une nouvelle mouture de l’accord, mais souhaite certainement obtenir plus que ce qui était entendu au départ.

Cette entente prévoyait notamment la création d’un fonds pour accélérer la construction de logements, la mise en œuvre d’une charte des droits de l’acheteur et un supplément à l’Allocation canadienne d’aide au logement en 2022.

Les néo-démocrates savent qu’il y a un coût politique à s’associer au gouvernement libéral et cherchent ainsi des gains à présenter aux Canadiens aux prochaines élections fédérales.

En ce moment, le NPD a l’impression d’avoir le gros bout du bâton. On sent que les libéraux veulent notre appui pour que ça dure plus longtemps , fait valoir la source néo-démocrate.

Sans nier que les discussions soient plus soutenues, au bureau du premier ministre, on dit simplement être en communication régulière avec le NPD à plusieurs niveaux , comme le stipule l’entente signée en mars 2022 entre les deux partis. Nous nous concentrons sur nos intérêts communs plutôt que sur nos différences légitimes , a indiqué par courriel le bureau de Justin Trudeau.

2024 ou 2025?

Dans les rangs du Parti libéral du Canada (PLC), les sondages estivaux ont eu l’effet d’une douche froide. Les résultats d’un coup de sonde de la firme Abacus, publiés le 25 août, montrent que les libéraux ont un retard de 12 points de pourcentage sur les conservateurs à l’échelle nationale*.

Il y a quelques mois à peine, les libéraux n’hésitaient pas à évoquer le printemps 2024 comme première fenêtre pour la tenue d’une élection. Aujourd’hui, l’empressement n’est plus le même. Plusieurs sources libérales crédibles parlent de l’automne 2024 ou du printemps 2025 comme scénarios les plus hâtifs pour la tenue d’élections.

Les membres du cabinet fédéral applaudissent alors que le premier ministre Justin Trudeau arrive pour un point de presse après un remaniement ministériel, à Rideau Hall, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ils font le pari de laisser le ciel économique s'éclaircir et le problème du coût de la vie s’apaiser. Les taux d’intérêt ne risquent pas de diminuer avant l’été prochain, estiment nos sources.

Certains croient aussi qu’il vaudrait mieux laisser passer l’élection américaine à l’automne 2024; un retour de Trump au pouvoir pourrait avoir un impact sur la dynamique politique de ce côté-ci de la frontière.

Devant des sondages peu encourageants, des libéraux sont d’avis qu’il faut laisser au moins un an aux nouveaux ministres pour faire leur marque et avoir des résultats à présenter aux Canadiens au prochain scrutin.

Des membres de l’équipe Trudeau se rappellent les vives critiques dont ils ont fait l’objet en raison du déclenchement hâtif des élections en 2021. Personne n’a envie de revivre ça , fait valoir une source libérale.

Lors du remaniement de son cabinet, en juillet dernier, Justin Trudeau avait signalé qu’il n’était pas pressé de déclencher des élections. Les élections ne sont pas prévues avant l'automne 2025 et on a énormément de choses à faire pour livrer pour les Canadiens , avait-il déclaré.

Le NPD n’est pas pressé

Si le NPD souhaite capitaliser autant que possible sur la mauvaise fortune de son partenaire libéral, pas question de le faire en brandissant la menace de partir en élections.

Il y a six mois, les troupes de Jagmeet Singh entretenaient aisément le scénario d’un scrutin tôt en 2024, mais aujourd’hui, elles semblent prêtes à faire preuve de patience.

Il reste encore des éléments de son entente avec le gouvernement que le NPD souhaite réaliser. Une loi fédérale pour interdire l’utilisation de briseurs de grève, par exemple, pourrait permettre d’améliorer les relations entre le parti et le milieu syndical, pensent certains néo-démocrates.

Un rassemblement à Vancouver dans le cadre de la grève des débardeurs des ports de la Colombie-Britannique Photo : La Presse canadienne / Ethan Cairns

Les travailleurs syndiqués sont présentement activement courtisés par les conservateurs de Pierre Poilievre.

En misant sur l’entente avec les libéraux et les gains possibles, le NPD espère contrer l’offre de son rival. Rappelons que la part du vote néo-démocrate a diminué lors des cinq dernières élections partielles.

Les néo-démocrates sont également conscients que de forcer la tenue d’élections de manière précipitée est un pari risqué. Le NPD n’a aucun avantage à déclencher une élection pour se retrouver avec un gouvernement conservateur au pouvoir , a expliqué un député orange qui n’était pas autorisé à parler publiquement.

La crainte, c’est qu’un gouvernement conservateur impose un virage à droite à la gestion du pays, minant ainsi toute chance de faire avancer un ordre du jour progressiste. Les électeurs plus à gauche pourraient blâmer Jagmeet Singh si le Parti conservateur était porté au pouvoir.