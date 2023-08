Disco-Phone, une levée de fonds festive à la Maison des artistes visuels francophones

La Maison des artistes visuels francophones à Winnipeg souhaite lever des fonds de manière festive et inclusive avec l'événement Disco-Phone, le 9 septembre prochain.

L'événement remplace le Garden Party, une activité qui avait lieu à l'extérieur à la fin de l’été dans le jardin de l'établissement. Cette nouvelle formule permet d'être à l'abri des incertitudes liées à la météo et d’être plus inclusif en permettant aux familles d’y accéder gratuitement dans la journée.

L'idée, c'est de créer des événements où tout le monde se sent le bienvenu, comme à la maison , explique Lou-Anne Bourdeau, directrice par intérim de la Maison des artistes.

On voulait rejoindre tous nos publics et mettre en place des partenariats de proximité , poursuit-elle.

Il sera possible de faire des dons de manière volontaire et de participer à des activités comme la vente de 45 sacs réutilisables avec des impressions d’artistes.

On a fait appel à des commerçants, à d'autres organismes pour avoir des billets ou des chèques-cadeaux allant de 10 $ jusqu’à 200 $. Le tout est glissé au hasard dans les sacsé Donc, ce sera une surprise , dit Lou-Anne Bourdeau avec un sourire.

Elle ajoute que l'argent récolté va venir en soutien aux artistes, notamment ceux qui exposent dans le studio.

Les expositions au studio sont plus communautaires qu’à la galerie, et les expositions sont de plus courte durée. Auparavant, on offrait l'espace gratuitement aux artistes. Depuis l'an dernier, on leur offre aussi un cachet. Ce type d’activité nous permet de financer ces expositions , précise-t-elle.

Le prochain artiste qui exposera dans le studio à la mi-septembre est Eduardo Aquino, un artiste winnipégois qui travaille sur le rôle de l'architecture dans l'espace public.

On souhaite pouvoir créer une façon de rendre à la communauté. On est la courroie d'une économie circulaire en quelque sorte , conclut Lou-Anne Bourdeau.

L’événement se déroulera en deux temps. De 14 h à 16 h, les familles sont invitées à se déguiser et à venir s’amuser au son de l’artiste DJ Mama Cutsworth, et de 21 h à minuit, les adultes pourront danser au son du DJ Alpha Toshineza.

L’entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les non-membres.