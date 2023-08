Moins d’heures de travail pour les jeunes de 14 à 16 ans dès vendredi au Québec

Les jeunes qui retournent sur les bancs d'école cette semaine et qui occupent un emploi ne pourront plus travailler autant qu'ils le souhaiteraient dans certains cas. À compter de vendredi, il sera interdit pour un adolescent de 14 à 16 ans de faire plus de 17 heures de travail par semaine. Le ministre du Travail va donc de l'avant comme prévu, malgré les craintes de certains employeurs.

À 14 ans, Noémie débarrasse des tables dans une auberge de Château-Richer, à une vingtaine de kilomètres de la Ville de Québec; un emploi qu'elle occupe depuis le début de l'été, au grand bonheur de sa collègue, qui est aussi sa mère.

Bien, moi, je trouve ça plaisant... Ça fait une belle petite ambiance de famille, puis on travaille bien ensemble , dit à Radio-Canada Kathya Kirouac, elle aussi serveuse à l'Auberge Restaurant Baker.

L’adolescente, qui rentre à l'école cette semaine, ne pourra plus travailler plus de deux jours par semaine à l'automne en raison des nouvelles limites fixées par le gouvernement de François Legault.

Publicité

Ces nouveaux règlements seront en vigueur dès vendredi, juste à temps pour cette semaine de rentrée scolaire.

La Loi sur l’encadrement du travail des enfants a été adoptée le 1er juin par l’Assemblée nationale pour assurer la santé et la sécurité des enfants, de même que leur réussite scolaire, a fait valoir le ministre du Travail, Jean Boulet. Entre 2017 et 2022, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a observé une hausse de 640 % des accidents de travail chez les jeunes de 14 ans et moins.

La nouvelle loi interdit aux jeunes de moins de 14 ans de travailler, sauf pour quelques exceptions, comme la livraison de journaux, le gardiennage d'enfants et le travail en camp de vacances. Les jeunes de plus de 12 ans peuvent travailler dans l’entreprise familiale ou dans les entreprises agricoles qui comptent moins de 10 employés.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Un changement « important »

De l'avis de Kathya Kirouac, le travail permet notamment aux adolescents de se détacher des jeux vidéo, surtout si cela ne nuit pas à leurs études . Sa fille Noémie travaille généralement les fins de semaine avec elle, donc il n’y a aucun problème .

Publicité

Elle affirme également que c’est sa fille qui a voulu travailler avec elle dans l’auberge. Les enfants veulent se payer des choses, comme un cellulaire […]. Ils veulent l’autonomie, savoir ça veut dire quoi, travailler, dit-elle.

Gaston Cloutier, le propriétaire de l’auberge ouverte depuis 1935, affirme que les jeunes de 14 à 16 ans représentent plus du tiers de ses employés, en raison notamment de la pénurie de main-d'œuvre. Ils occupent des emplois de préposés aux chambres, d’aide-cuisiniers, de commis-débarrasseurs et de serveurs.

Ils sont tous à l’école et il faut respecter ça, dit M. Cloutier, qui est un ancien enseignant. Il faut respecter la [nouvelle] loi parce qu’il y en a qui étaient portés à en faire plus qu’il le faut, et ça peut nuire à leurs études. On a besoin de gens instruits, quand même!

Le ministre Jean Boulet estime pour sa part que les employeurs sont prêts à limiter le nombre d’heures de travail pour les jeunes.

C’est un changement qui est quand même assez important, mais on sait à quel point [ces mesures] sont fondamentales pour assurer la santé, la sécurité, l'intégrité de nos enfants.

« Connaître ses limites »

Coralie, une étudiante de 16 ans à l’école secondaire François-Bourrin, à Québec, voit ces mesures d’un bon œil. Moi, je choisis mes quarts de travail avec ce que je suis capable de faire, affirme-t-elle. Le travail devient négatif quand la personne n'est pas assez mature pour connaître ses limites.

Jacob, 14 ans, dit ne pas avoir nécessairement de temps libre pour travailler, trop occupé par ses autres activités, comme la musique ou son implication au sein du conseil étudiant. Ce sont des choses que je trouve importantes aussi , explique-t-il.

Xavier, un autre élève de 16 ans, dit avoir pris goût au travail, et surtout au fait d’être rémunéré toutes les semaines. Le problème, c'est qu'on goûte à l'argent. À notre âge, 200 $ par semaine, c'est malade , fait-il remarquer.

Des employeurs rapportent toutefois qu'ils ont de la difficulté à pourvoir les postes vacants, surtout depuis l’entrée en vigueur de la loi qui leur interdit d’embaucher des jeunes de moins de 14 ans.

Ça a été difficile pour certains types d'établissements, comme les crémeries, qui employaient beaucoup de jeunes entre 12 et 14 ans , explique Dominique Tremblay, directrice des Affaires publiques et gouvernementales à l’Association Restauration Québec. Il y a des membres qui nous ont appelés [pour dire] que c'était complexe pour eux de trouver du personnel.

Les employeurs qui enfreignent la loi sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1200 $ pour une première infraction et jusqu’à 12 000 $ en cas de récidive.