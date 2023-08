Les Lévisiens ne veulent pas d’Airbnb chez eux

C’était jour de référendum, dimanche, dans 7 des 1049 zones du territoire de la Ville de Lévis, plus précisément dans les secteurs de Saint-David et Saint-Nicolas. Sept règlements visant à interdire l’hébergement touristique pour une période inférieure à 31 jours dans les résidences principales ont fait l’objet d’un scrutin. De ce nombre, cinq ont été approuvés, interdisant ainsi l’hébergement de type Airbnb dans autant de zones.

En contrepartie, dans les deux zones restantes soumises à un référendum dimanche, ces règlements n’entreront pas en vigueur et ils ne pourront pas être appliqués dans les zones concernées visées par ceux-ci , poursuit le communiqué.

S’il compte respecter ce verdict démocratique dans les deux zones concernées , pour le maire de la Ville de Lévis Gilles Lehouillier, l’issue des scrutins signifie de façon très claire que l'ensemble de la population appuie la position de la Ville au sujet des Airbnb , a-t-il laissé tomber lundi lors d’un point de presse avant le conseil municipal.

Un registre

Pour connaître l’avis de ses résidents sur le sujet, Lévis avait tenu, plus tôt cette année, un registre pour chacune des 1049 zones de son territoire, principalement dans les zones résidentielles et dans quelques zones mixtes et rurales.

Seulement 7 d'entre elles avaient recueilli assez de signatures pour la tenue d’un scrutin afin de déterminer si ce type d'hébergement serait permis à l’avenir.

29,7 % des personnes habiles à voter inscrites sur la liste référendaire des zones concernées ont exercé leur droit de vote dans le cadre de l’exercice de dimanche.