Michel Potvin succédera à Michel Tremblay comme vice-président de la STS

Le conseiller municipal Michel Potvin deviendra le nouveau vice-président de la Société de transport du Saguenay (STS). Sa candidature a été proposée lors d’une assemblée du conseil d’administration de la STS tenue lundi après-midi.

Si le conseil municipal donne son aval, Michel Potvin succédera à Michel Tremblay, qui a été forcé de démissionner de la vice-présidence au début de l’été après avoir été éclaboussé lors du procès de l’ex-directeur Jean-Luc Roberge qui conteste son congédiement illégal.

Depuis la démission de Michel Tremblay et son éviction du comité exécutif de Saguenay par la mairesse Julie Dufour, les relations sont très tendues entre les deux élus de Chicoutimi.

Le conseiller municipal Michel Tremblay a dû quitter son poste de vice-président.

Il y a déjà un froid, je crois, parce que dans les circonstances, il a démissionné Michel. Écoutez, je ne crois pas que ça peut être pire que c’est là. On siège encore à l’arrondissement et on défend les dossiers , a déclaré Michel Potvin.

C’est le conseiller de Chicoutimi Marc Bouchard, lui aussi administrateur de la STS , qui a proposé de nommer Michel Potvin à la vice-présidence de l’organisme financé à hauteur de 12 millions de dollars par la Ville annuellement. L’élu jonquiérois Jimmy Bouchard, lui aussi membre du conseil d’administration, a appuyé la proposition.

La patience est de mise

Au sujet du procès de Jean-Luc Roberge devant le Tribunal administratif du travail (TAT), le président de la STS , Claude Bouchard, explique que la patience est de mise dans ce dossier qui traîne en longueur. Les trois jours d’audience qui étaient prévus en août ont été remis en novembre. La cause étant devant les tribunaux, le président donne peu de détails.

On trouve ça plate nous autres aussi que ça ait été retardé, mais je pense qu’on a de bons avocats qui travaillent pour nous sur ce dossier-là. Nos avocats nous tiennent au courant de ce qui se passe. Présentement, le mot-clé c’est patient. On est patient et on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines , a commenté le président.

De bonnes nouvelles

Lors de l’assemblée du C.A. de lundi, les administrateurs ont fait un survol des états financiers préliminaires pour l’année en cours. L’organisme estime avoir fait des économies en prévoyant plus d’argent que prévu pour le carburant et croit que la STS est sur la bonne voie grâce à la création d’un comité dédié aux finances.

C’est positif et on est content. On avait budgété, au niveau du diesel, 1,60 $. Après six mois, on est en moyenne à 1,43 $. Actuellement, on est sur des économies de 350 000 $, alors on se croise les doigts que ça continue comme ça , a poursuivi Claude Bouchard.

Le conseiller municipal Claude Bouchard est le président du conseil d'administration de la Société de transport du Saguenay (STS).

Malgré les critiques d’une citoyenne qui s’est présentée à l’assemblée du conseil d’administration, Claude Bouchard, et le directeur général, Frédéric Michel, sont d’avis que l’implantation d’un service de transport sur demande à La Baie s’est avérée profitable pour la STS .

Le service permet aux usagers de choisir leur trajet sans devoir faire des transferts. Ils peuvent ainsi se prévaloir d’un transport par autobus à l’heure de leur choix. Selon Claude Bouchard, le projet pilote a été porteur et a permis de retirer deux autobus de l’arrondissement de La Baie pour les utiliser ailleurs sur le territoire. Le service de transport sur demande pourrait être implanté dans les arrondissements de Chicoutimi et Jonquière.

Un nouveau directeur de cabinet

Par ailleurs, Bruce Aziz devient le nouveau directeur de cabinet de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour. Son entrée en poste s'est faite lundi. Bruce Aziz succède ainsi à Stéphanie Fortin. Celui qui a été longuement impliqué dans le monde du hockey mineur a été l'agent officiel de Julie Dufour lors de la dernière course à la mairie de Saguenay.