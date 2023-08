Le Bloc Québécois discute logements et itinérance

Le député bloquiste Denis Trudel est de passage en Abitibi-Témiscamingue pour y documenter les enjeux reliés au logements et à l’itinérance.

Le député de Longueuil-Saint-Hubert et porte-parole en matière de Solidarité sociale sillonne le Québec afin de préparer un portrait de la situation, à l’intention du ministre fédéral du Logement Sean Fraser. Il était à Val-d’Or lundi et il s’arrêtera à Rouyn-Noranda mardi.

Denis Trudel, estime que le Québec est sur le bord d’une crise humanitaire, avec 250 000 ménages en besoin impérieux de logements. Il exhorte le gouvernement fédéral à délier les cordons de la course pour faciliter le travail de Québec et des municipalités.

Ici comme ailleurs, la solution passe par la construction de logement social, clame-t-il. Au lieu de donner l’argent aux grandes pétrolières, Ottawa doit l’utiliser cet argent pour les gens plus vulnérables. Le fédéral a adopté une Stratégie en 2017, mais ça comporte trop de programmes, trop de normes. Une chatte y perdrait ses petits. Ottawa doit avoir l’humilité de simplifier le tout et de faire des chèques pour que Québec, qui est le maître d’oeuvre, puisse développer des programmes avec les municipalités.

En plus du logement social, le député bloquiste estime que le fédéral doit mettre sur pied avec Québec un fonds d’acquisitions, pour pouvoir retirer du secteur privé un certain nombre de logements et en assurer l’abordabilité à long terme. Il milite aussi pour qu’Ottawa prenne des mesures pour freiner l’acquisition des logements au Canada par les grands holdings financiers .

Quant à la situation en Abitibi-Témiscamingue, Denis Trudel s’est notamment dit interpellé par la situation à Lac-Simon, où il manquerait jusqu’à 300 logements.