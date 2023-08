Six nouveautés à voir cet automne à la télévision de Radio-Canada

Radio-Canada a dévoilé lundi sa programmation télé pour la saison 2023-2024 lors d’une conférence de presse animée par Jean-Sébastien Girard. Voici quelques nouveautés intrigantes comme les fictions La candidate et Temps de chien, un documentaire-choc sur la violence par arme à feu et Toutoune journée, une série qui veut prouver que les personnes grosses ne sont pas pour autant inactives.

Fiction

Temps de chien

Pour sa première incursion dans la fiction, l’humoriste François Bellefeuille remet son sarrau de vétérinaire, profession qu’il a occupée pendant 12 ans. Dans Temps de chien, il campe le rôle d’Antoine Meilleur, un médecin pour animaux à qui tout réussit jusqu’à ce qu’il frappe un chien en direct à la télévision.

Fustigé par le public qui l’accuse de cruauté animale, l’homme déchu ira se réfugier aux Îles-de-la-Madeleine, où il tentera de remettre sa vie sur les rails en travaillant dans la clinique vétérinaire du Dr Armand Lapierre, incarné par Gaston Lepage.

La comédie de 12 épisodes de 30 minutes, écrite par François Bellefeuille et Olivier Thivierge, sera offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv à compter du 16 novembre. Elle sera diffusée à ICI Télé à l’hiver 2024 avant d’atterrir sur ICI Tou.tv

Ouvrir en mode plein écran François Bellefeuille puise dans son expérience de vétérinaire pour «Temps de chien». Photo : Karine Dufour

La candidate

Dans La candidate, une série vaguement inspirée du parcours de la politicienne Ruth Ellen Brosseau, Catherine Chabot incarne Alix Mongeau, une technicienne en pose d’ongles qui accepte de se présenter comme candidate poteau pour le Parti progrès et démocratie du Québec.

Finalement élue, contre toute attente, elle sera précipitée dans un milieu qu’elle ne connaît pas, forcée d’apprendre sur le tas un métier pour lequel elle n’est aucunement qualifiée. La série signée par Isabelle Langlois (Rumeurs, Mauvais karma, Lâcher prise) met aussi en vedette Christian Bégin, Éric Bernier, Geneviève Brouillette, Maka Kotto et Ines Talbi.

La série de 10 épisodes de 60 minutes sera offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv à compter du 21 septembre. Elle sera ensuite diffusée sur ICI Télé à l’hiver 2024 avant d’atterrir sur ICI Tou.tv.

Ouvrir en mode plein écran La comédienne Catherine Chabot incarne le personnage principal de la série «La candidate». Photo : Radio-Canada / Bertrand Calmeau

Lakay Nou

La série comique Lakay Nou, qui veut dire chez nous ou notre maison en créole, suit les péripéties d’une famille québécoise d’origine haïtienne. Il s’agit d’une idée originale du comédien Frédéric Pierre, qui interprète le personnage de Henri.

Ce dernier forme avec Myrlande (Catherine Souffront) un couple coincé entre deux générations, celle de leurs progénitures nées au Québec et celle de leurs parents originaires d’Haïti. À l’aube de la quarantaine, le couple décide de se partir un restaurant et tente de rassembler toute la famille derrière l’entreprise, malgré le choc des valeurs que cela implique.

La série réalisée par Ricardo Trogi compte 10 épisodes de 30 minutes, qui seront offerts sur l’Extra d’ICI Tou.tv à compter du mois de janvier 2024.

Ouvrir en mode plein écran «Lakay Nou» raconte les hauts et les bas d'une famille québécoise d'origine haïtienne. Photo : Ève Lavoie

Ça prend pas la tchas à Papineau

La série dramatique Ça prend pas la tchas à Papineau est une autre production qui mise sur le talent de la diversité québécoise. Écrite par Lex Garcia et réalisée par Émilie Mannering, elle met en scène Jojo (Alejandro Valencia Lemus), père de famille travaillant dans un salon de barbier qui se retrouve seul avec ses enfants Randy et Olivier après le décès de leur mère.

On y suit la reconstruction du noyau familial après cette dure épreuve, entre l’isolement progressif de l’aîné Randy et les premiers signes de délinquance de son petit frère Olivier. La tchas dans le titre de la série est un terme créole qui désigne une coupe de cheveux aux contours très définis.

La série de 7 épisodes de 10 minutes sera offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv à compter du 9 novembre.

Ouvrir en mode plein écran «Ça prend pas la tchas à Papineau» se déroule dans un salon de barbier. Photo : Radio-Canada

Documentaire

L’arme du crime

Dans la série documentaire L’arme du crime, le journaliste Simon Coutu se plonge dans les entrailles de la violence par arme à feu au Canada, mais aussi aux États-Unis, notamment à Chicago, où près de 700 homicides ont été commis en 2022, la plupart impliquant des armes à feu.

Il recueille des témoignages inédits de familles, de policiers, de criminels et d’autres spécialistes du phénomène, qui expliquent entre autres comment les armes à feu se retrouvent au Canada. Il va aussi à la rencontre des victimes et de leur famille et aborde quelques-unes des stratégies possibles pour mettre un frein à cette violence.

La série de quatre épisodes d’une heure sera offerte sur l’Extra d’ICI Tou.tv au mois de décembre, avant d’être diffusée à ICI Télé à l’hiver 2024, après quoi elle sera offerte sur ICI Tou.tv.

Ouvrir en mode plein écran Simon Coutu s'est intéressé à la violence par les armes à feu pour son plus récent documentaire. Photo : Radio-Canada / Catherine Legault

Variété/Téléréalité

Toutoune journée

Dans la série Toutoune journée, Mélissa Bédard, Mélanie Couture et Guylaine Guay souhaitent déconstruire les stéréotypes sur les personnes grosses en s’adonnant à des activités sportives que l’on associe parfois – à tort selon elles – seulement aux personnes minces.

Kayak, cheerleading, escalade, glissades d’eau… Les trois animatrices s’en donnent à cœur joie en se prêtant à des activités ludiques, tout en rejetant l'idée que les personnes grosses sont inactives.

La série de huit épisodes de 20 minutes sera offerte à compter du mois de mars 2024 dans la section Véro.tv de l’Extra d’ICI Tou.tv.

Ouvrir en mode plein écran «Toutoune tournée» met notamment en vedette Mélissa Bédard. Photo : Radio-Canada / Capture D'écran

Plusieurs retours attendus

Au-delà des nouveautés, plusieurs séries qui font déjà vibrer le public seront de retour cet automne, comme 5e rang, dont la dernière saison sera diffusée sur ICI Télé à compter du 11 septembre.

Sans rendez-vous sera également de retour pour une troisième et ultime saison, alors que l’infirmière-sexologue Sarah (Magalie Lépine-Blondeau) devra traiter un cas d’écosexualité, une érotomaniaque convaincue d’être en couple avec l’animateur Jean-Philippe Wauthier et deux jeunes atteints de trisomie qui veulent vivre leur sexualité librement.

Les 10 épisodes de 30 minutes seront offerts dès le 2 novembre sur l’Extra d’ICI Tou.tv, avant une diffusion à ICI Télé à l’hiver 2024.

La désopilante série C’est comme ça que je t’aime prendra également au printemps prochain avec une troisième saison centrée sur la vengeance d’Huguette. Les caïds de Sainte-Foy iront aussi régler leur compte à Montréal. À voir à compter du mois de mars sur l’Extra d’ICI Tou.tv.

Mentionnons aussi le retour de Stat, la quotidienne d'ICI Télé, qui promet de nouvelles intrigues.

Ouvrir en mode plein écran La quotidienne «STAT» sera de retour le 11 septembre sur ICI Télé et ICI Tou.tv. Photo : ICI Télé

La petite vie et Un gars, une fille, version 2023

L’année 2023-2024 marquera aussi la renaissance de deux classiques de la télévision québécoise, La petite vie et Un gars, une fille.

La série comique de Claude Meunier sera de retour avec six épisodes de 30 minutes réunissant la même distribution qu’il y a trente ans, à l’exception de Serge Thériault, dont le personnage de Môman a quitté le domicile familial. Les épisodes seront offerts dès le 3 octobre sur l’Extra d’ICI Tou.tv avant d’être diffusés sur ICI Télé à l’hiver 2024.

Guy A. Lepage et Sylvie Léonard se retrouveront quant à eux dans 10 nouveaux épisodes d’Un gars, une fille, qui seront offerts à compter de janvier 2024 sur l’Extra d’ICI Tou.tv.