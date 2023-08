Des produits d’hygiène féminine gratuits à l’Université de la Saskatchewan

L’Université de la Saskatchewan offrira des produits d’hygiène féminine gratuits aux étudiants, aux personnels et à tous ses membres, afin de promouvoir l'équité menstruelle sur son campus.

Ces produits seront disponibles dans les distributeurs de tampons et de serviettes hygiéniques des 70 toilettes pour femmes, des hommes et des toilettes non genrées dans différents bâtiments sur le campus universitaire.

À travers ce projet intitulé Period Equity Project, l'Université de la Saskatchewan veut combattre les inégalités financières et les barrières sociales ainsi que la stigmatisation au sein de son institution.

Nous voulons veiller à ce que nos étudiants, nos enseignants et notre personnel disposent des ressources dont ils ont besoin pour participer pleinement à la vie du campus, car ceci est d'une importance vitale , affirme Airini (utilise un seul nom), la doyenne et vice-présidente de l'Université de Saskatchewan.

"Cet objectif est soutenu par notre plan universitaire 2025 qui souligne le but audacieux de notre institution d'être l'université dont le monde a besoin.

Selon une enquête de Plan International Canada, 25 % des Canadiennes qui ont leurs règles ont été obligées de choisir entre l'achat de produits menstruels et l'achat d'autres produits essentiels, à un moment donné.

Cette étude indique aussi que plus de 82 % des Canadiennes veulent que des produits d’hygiène féminine soient accessibles gratuitement dans des toilettes publiques.