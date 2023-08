À moins de 48 heures de la rentrée scolaire, de dizaines d'éducateurs et d'éducatrices sont toujours recherchés pour tenir les services de garde dans les établissements scolaires de La Mitis et de Rimouski-Neigette.

Au Centre de services scolaire (CSS) des Phares, 28 postes sont toujours à pourvoir dans les différents services de garde.

Pour embaucher de nouveaux employés, le CSS des Phares a tenu une activité de recrutement lundi jusqu’à 18 h 30, au centre administratif du centre scolaire, à Rimouski.

Ce sont des postes entre six heures et 30 heures par semaine , explique la directrice générale du CSS des Phares, Nancy Prévéreault. Ce sont des personnes qui travaillent à l’extérieur des heures de classe, à l’arrivée le matin, sur l’heure du midi, et après les classes, pour prendre soin des élèves lorsque la classe se termine.

La directrice générale du CSS des Phares Nancy Prévéreault a confiance de combler les besoins dans les services de garde grâce aux activités de recrutement. Photo : Radio-Canada / fra

Tant que nos activités de recrutement ne sont pas terminées, on garde bon espoir de combler nos besoins , affirme Mme Prévéreault avec optimisme.

Des besoins criants, partout

Le service de garde, c’est là qu’on retrouve le plus de postes non comblés. Le service de garde, ce sont des heures coupées, le matin, le midi, le soir, des 10, 15, 20 heures. Une personne a besoin de vivre! Souvent, nos gens ont 2 ou 3 emplois, parce que souvent ils n’ont pas assez d’heures , observe Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Ça fait plusieurs années qu’on sonne l’alarme.

On voyait qu’on avait des gens qui étaient sur le point de prendre leur retraite, on n’a pas de bonnes conditions de travail, de bons salaires. On est les salariés les moins bien payés, on voyait que nos gens commençaient à s’en aller , ajoute Mme Charland. Il y a des centres de service qui ont décidé de faire des bris de service, qui disent aux parents: "gardez vos enfants", il y en a d’autres où les ratios débordent, ça dépend.

Des postes d’enseignants toujours vacants

La situation pour le recrutement des enseignants s’est toutefois améliorée comparativement à l’an dernier au CSS des Phares. Quatre postes liés aux cours d’anglais et d’éducation physique sont toujours à pourvoir, contre dix postes vacants l’an dernier en début d'année, se réjouit Mme Prévéreault.

Deux postes d’enseignement à temps partiel sont toujours à pourvoir, respectivement dans les CSS de Kamouraska—Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. La situation est un peu plus difficile dans le CSS des Monts-et-Marées, qui recherche toujours 14 postes d’enseignants à temps plein et à temps partiel.

À travers la province, 1829 postes d’enseignants restent à pourvoir en date du 28 août, selon le ministère de l’Éducation. L’an dernier à pareille date, 1462 postes d’enseignants étaient toujours vacants.

Avec les informations de Perrine Bullant et Gabriel Paré-Asatoory