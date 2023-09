Ingérence chinoise : Qui? Quoi? Pourquoi?

Après des mois de révélations des médias, des échanges tendus en Chambre et la nomination puis la démission d'un rapporteur spécial sur le sujet, le gouvernement Trudeau a finalement accepté de déclencher une enquête publique sur les prétendues tentatives chinoises d'ingérence dans la démocratie canadienne. Retour sur les principaux jalons de ce dossier.

1. Quelles sont les personnes clés?

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

2. Principaux éléments du dossier

Réseau clandestin

7 novembre 2022 : Le réseau Global publie une enquête qui révèle que la Chine a tenté de s’ingérer dans les élections fédérales de 2019, notamment en finançant un réseau clandestin de candidats. Le premier ministre du Canada en aurait été averti par les services de renseignement en janvier 2022. Justin Trudeau niera plus tard avoir été mis au courant de cette tentative.

Publicité

Trudeau réprimandé

15 novembre 2022 : Au sommet du G20 en Indonésie, le président chinois Xi Jinping rabroue publiquement Justin Trudeau pour avoir dévoilé à la presse le contenu de leur conversation de la veille. M. Trudeau aurait fait part à M. Xi de sérieuses préoccupations sur l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes de 2019, selon ce qu’a rapporté le bureau du premier ministre.

La GRC enquête

28 novembre 2022 : La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, Brenda Lucki, affirme que la GRC ne détenait aucune preuve d’ingérence d’un gouvernement étranger lors des élections fédérales de 2019 et qu'elle n'enquêtait pas à ce moment-là sur des activités criminelles liées à ce scrutin. Dans une lettre à un comité spécial des Communes, Mme Lucki a reconnu que la GRC enquêtait désormais sur des activités d'ingérence étrangère au Canada, sans donner plus de détails.

Stratégie chinoise

Publicité

17 février 2023 : Le Globe and Mail révèle que Pékin avait une stratégie bien ficelée pour influencer le dernier scrutin fédéral. Selon des documents du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), la Chine aurait œuvré pour que des candidats conservateurs considérés comme hostiles à Pékin soient défaits et pour contribuer à faire réélire un gouvernement libéral minoritaire.

Le cas Han Dong

24 février 2023 : Global News rapporte que le député libéral Han Dong aurait été aidé par le consulat chinois alors qu'il se présentait à l'investiture libérale dans la circonscription de Don Valley-Nord, dans la région de Toronto, en vue des élections de 2019. Selon Global, le SCRS aurait exhorté les cadres supérieurs du Parti libéral à annuler la nomination de M. Dong, mais Justin Trudeau aurait tout de même approuvé sa candidature.

Ouvrir en mode plein écran Han Dong fait la fête avec ses partisans lors d'un rassemblement à Toronto, le jeudi 22 mai 2014. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le cas Kenny Chiu

27 février 2023 : L’ex-député conservateur Kenny Chiu affirme avoir été victime d' un effort concerté de désinformation et de mensonges sur le réseau social WeChat qui aurait contribué à sa défaite électorale, en 2021. Les services de renseignement canadiens, qu’il dit avoir contactés, n’auraient effectué aucun suivi.

Tentatives d’ingérence

28 février 2023 : Un rapport du Groupe du protocole public en cas d’incident électoral majeur conclut qu’il y a eu des tentatives d’ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2021, mais pas suffisamment pour atteindre le seuil d’incidence sur l’intégrité électorale . Le Parti conservateur met en doute l’impartialité de l’auteur du rapport, Morris Rosenberg, ancien PDG de la Fondation Trudeau, laquelle a reçu un don de 200 000 $ d’un fonctionnaire influent du Parti communiste chinois.

Enquêtes et rapporteur spécial

6 mars 2023 : Justin Trudeau confie au comité parlementaire sur la sécurité nationale le mandat de mener une enquête sur les allégations d'ingérence chinoise dans les élections fédérales. Pour sa part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) se penchera sur la façon dont les renseignements ont circulé au sein du gouvernement.

M. Trudeau a également annoncé qu’il nommera un rapporteur spécial sur la question.

La GRC enquêtera, quant à elle, sur les fuites de renseignements qui ont alimenté les reportages sur l'ingérence étrangère, dans la mesure où elles pourraient violer la Loi sur la sécurité de l'information.

Ouvrir en mode plein écran David Johnston a senti le besoin de remettre les pendules à l'heure en publiant une lettre ouverte vendredi dan les pages du Globe and Mail. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Nomination de David Johnston

15 mars 2023 : L'ancien gouverneur général David Johnston est nommé rapporteur spécial indépendant responsable d’enquêter sur l’ingérence chinoise. Il devient rapidement la cible des attaques de l’opposition en raison de ses liens passés avec la famille du premier ministre et la Fondation Trudeau.

Ingérence dans les élections municipales?

16 mars 2023 : Le Globe and Mail rapporte une possible ingérence chinoise dans les élections municipales de Vancouver en 2022, citant un rapport du SCRS .

La consule générale de l'époque, Tong Xiaoling, aurait offert du mentorat et aurait cherché à faire élire des politiciens pro-Pékin au conseil municipal. Le maire sortant, Kennedy Stewart, a perdu face à Ken Sim.

Menace stratégique

17 mars 2023 : En réponse à une demande de Radio-Canada, le SCRS affirme que l’ingérence étrangère de la Chine constitue la plus lourde menace stratégique pour la sécurité nationale du Canada .

Han Dong quitte le caucus libéral

22 mars 2023 : Le député de Don Valley-Nord, Han Dong, quitte le caucus libéral pour siéger comme indépendant. Sa décision fait suite aux révélations du réseau Global, selon lesquelles M. Dong aurait fait pression auprès d'un diplomate chinois pour retarder la libération des deux Michael (Michael Kovrig et Michael Spavor) détenus en Chine entre décembre 2018 et septembre 2021. Han Dong nie les allégations.

Nouvelle motion

23 mars 2023 : La Chambre des communes vote en faveur d’une motion néo-démocrate, non contraignante, réclamant la tenue d'une enquête indépendante et publique sur les allégations d'ingérence étrangère dans la politique canadienne.

Un don coûteux

11 avril 2023 : Les membres du conseil d’administration de la Fondation Trudeau, dont sa PDG, démissionnent en bloc. L'organisme caritatif est sur la sellette depuis février pour un don de 200 000 $ fait en 2016 par un homme d'affaires sino-canadien, proche de Pékin. La Fondation affirme avoir depuis remboursé ce don.

Ouvrir en mode plein écran Le député conservateur Michael Chong se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la colline du Parlement à Ottawa le mardi 2 mai 2023. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Michael Chong ciblé

1er mai 2023 : Un rapport du SCRS obtenu par le Globe and Mail révèle que le service de renseignement chinois aurait ciblé des députés canadiens en lien avec une motion parlementaire de février 2021 condamnant l'oppression des Ouïghours par Pékin, parmi lesquels le député conservateur Michael Chong et sa famille élargie à Hong Kong.

Après l’adoption de la motion, la Chine avait sanctionné M. Chong, lui interdisant l’entrée au pays.

M. Chong estime que le gouvernement fédéral aurait dû l’informer de cette menace, qu’il ignorait.

Deux jours plus tard, le premier ministre affirme que le SCRS ne lui a jamais transmis d'informations selon lesquelles la Chine menaçait les proches de Michael Chong.

Expulsion de Zhao Wei

8 mai 2023 : Le Canada expulse le diplomate chinois Zhao Wei, qui aurait tenté d'intimider la famille à Hong Kong de Michael Chong. Selon le Globe and Mail, Zhao Wei était chargé par Pékin de garder un œil sur les opposants au régime chinois. Il était surveillé par les services de renseignement canadiens depuis 2019.

Le lendemain, la consule générale canadienne à Shanghai, Jennifer Lynn Lalonde, est à son tour déclarée persona non grata en Chine.

Ouvrir en mode plein écran Le premier rapport de David Johnston sur l'ingérence étrangère, présenté le 23 mai. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un rapport décrié

23 mai 2023 : David Johnston dépose son premier rapport, qui ne recommande pas la tenue d’une enquête publique. Une telle enquête susciterait des attentes auxquelles on ne pourrait pas répondre, en plus de dévoiler des informations secrètes qui pourraient mettre en danger certaines sources, a-t-il soutenu.

Une enquête n’aidera pas à accroître la confiance des Canadiens, estime David Johnston, puisque des renseignements secrets ne pourraient pas être révélés en toute transparence.

Erin O'Toole pris pour cible

30 mai 2023 : Un ancien chef du Parti conservateur du Canada affirme avoir été pris pour cible par Pékin.

À la Chambre des communes, Erin O’Toole déclare avoir été informé par le SCRS qu’il a fait l'objet d'une campagne de désinformation sophistiquée lors de la dernière campagne électorale fédérale.

Les agents du renseignement canadien lui auraient indiqué que les autorités chinoises l’avaient dans leur mire depuis des années.

Motion pour destituer David Johnston

31 mai 2023 : Une majorité de députés à la Chambre des communes vote pour la destitution de David Johnston en tant que rapporteur spécial et pour qu'Ottawa mette plutôt en place une enquête publique indépendante. La motion non contraignante du Nouveau Parti démocratique (NPD) est adoptée par 174 voix contre 150, les quatre partis d'opposition votant pour les mesures et les députés libéraux s'y opposant.

Démission de David Johnston

9 juin 2023 : Après avoir résisté pendant plusieurs jours aux appels de l’opposition, David Johnston a présenté sa démission, invoquant le climat hautement partisan entourant [sa] nomination et [son] travail . M. Johnston a insisté auprès de M. Trudeau sur l’importance de poursuivre la mission qui lui avait été confiée.

Michael Chong à nouveau ciblé

9 août 2023 : Affaires mondiales Canada (AMC) signale avoir détecté une campagne coordonnée de désinformation visant le député conservateur Michael Chong sur le réseau social chinois WeChat.

Si la participation de l'État chinois dans cette opération est hautement probable, il est impossible de prouver sans équivoque que Pékin l'a bel et bien ordonnée et dirigée, note le ministère.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Avec la collaboration de Mélanie Meloche-Holubowski et de Louis Blouin