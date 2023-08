Des contrats d’une valeur record d’un demi-milliard pour des cliniques privées

Obsédé par la réduction des listes d'attente, le réseau public de la santé du Québec poursuit son virage vers le privé en y déplaçant interventions chirurgicales d’un jour et examens dans l’espoir de dégager du temps opératoire dans les hôpitaux.

Au cours des prochaines semaines, les établissements de santé du Grand Montréal s’apprêtent à octroyer des contrats d'une valeur record à des centres médicaux spécialisés (CMS) pour des services d'interventions chirurgicales d’un jour, d’endoscopie, d’imagerie et d'opérations ophtalmologiques.

Selon une compilation de Radio-Canada, une douzaine d’établissements de santé ont l’intention de confier au privé plus de 600 000 procédures médicales pour les cinq prochaines années, ce qui totalise près de 500 millions de dollars.

En Montérégie, par exemple, les trois établissements de santé (Ouest, Centre et Est) prévoient des contrats d’une valeur totale de près de 120 millions de dollars sur la base des plus bas soumissionnaires dévoilés.

Chirurgie Dix30 est un des soumissionnaires aux appels d'offres lancées par Québec. Photo : Google Maps

De son côté, le CUSM pilote à lui seul trois appels d'offres pour ses besoins et ceux des CIUSSS du Centre-Sud et de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Le CUSM est dirigé depuis janvier 2023 par la Dre Lucie Opatrny, ex-sous-ministre adjointe au ministère de la Santé du Québec.

Aux côtés du ministre de la Santé, Christian Dubé, elle avait présenté un plan en juin 2021 qui devait permettre de résorber les listes d’attente pour les chirurgies à leur niveau d'avant la pandémie pour mars 2023. Or la pénurie de main-d’œuvre infirmière a changé les plans.

Dans les appels d’offres, on précise par exemple que l’objectif est de déplacer les services de procédures chirurgicales et activités d’endoscopie vers un centre médical spécialisé [...] visant la libération des plages horaires [...] pouvant être attribuées à d’autres spécialités/activités .

Au bout du compte, les établissements de santé visent la diminution des listes d’attente.

Il faut dire que le ministre de la Santé et le président de la Fédération des médecins spécialistes se sont engagés publiquement en mai 2023 à rattraper le retard accumulé dans les interventions chirurgicales durant la pandémie . On vise notamment à réduire à 2500 d’ici décembre 2024 le nombre de patients en attente depuis plus d’un an.

Cela représente une course contre la montre, au moment où près de 15 000 patients attendent depuis plus d’un an (sur 155 000 au total), tandis que la liste d’attente pour une consultation auprès d’un médecin spécialiste dépasse toujours les 800 000 patients.

Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec Photo : Radio-Canada / Guillaume Cyr

Des réactions

Durant la pandémie, bien des contrats à court terme ont été octroyés de gré à gré en vertu du décret d’urgence sanitaire.

Au cabinet du ministre Christian Dubé, on précise par courriel que le processus officiel des appels d’offres que nous venons de lancer nous permettra désormais d’être plus transparents et prévisibles .

L'objectif de ces appels d’offres est de poursuivre le rattrapage des chirurgies entamé pendant la pandémie dans les centres médicaux spécialisés qui nous a permis de rattraper plus de 160 000 chirurgies jusqu’à présent.

Pour le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal, c'est très clair que les CMS travaillent dans des installations modernes avec des horaires favorables, beaucoup plus attractifs que nos vieux hôpitaux qui tombent en ruine .

Selon le député de Rosemont, pendant ce temps-là, nos salles d'opération fonctionnent au ralenti, notamment par manque de personnel […]. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de pousser notre monde vers le privé.

La vérificatrice Guylaine Leclerc a exprimé des préoccupations quant à sa capacité à accéder aux installations et aux états financiers des établissements privés, afin de faire son travail. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La vérificatrice aux aguets

La publication des appels d’offres cet été survient au moment où la vérificatrice générale du Québec demande au ministre Dubé de clarifier son projet de loi 15 afin que ses équipes n’aient plus à recourir aux tribunaux pour suivre l’argent versé au privé.

J’ai de très grandes préoccupations quant à mon possible accès aux installations des établissements privés, à leurs états financiers ou à tout document que je jugerais nécessaire de vérifier , a-t-elle affirmé lors de sa présentation au mois d’avril.

Lorsqu’on parle de cliniques ou de salles d'opération, qu’on parle d’ambulances, c’est important que la performance soit au niveau des sommes qui leur sont versées et des ententes qui ont été conclues, et ça, on n’est pas en mesure de le faire sans aller vers un litige , a expliqué la vérificatrice Guylaine Leclerc.

Le cabinet du ministre Dubé dévoilait récemment des amendements au projet de loi 15 qui permettraient à la vérificatrice de scruter les cliniques privées recevant plus de 50 % de financement public.