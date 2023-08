Un jeune garçon de 12 ans a récemment dû faire face à la justice pour avoir « taquiné » sa demi-sœur alors que les deux regardaient un film. Après avoir subi un procès en Chambre de la jeunesse au palais de justice de Shawinigan ce printemps, il a été acquitté.

Radio-Canada a obtenu copie du jugement, d’abord mis au jour par le quotidien La Presse. On y apprend que l’enfant était accusé de voies de fait, une infraction qui inclut tout contact physique sans consentement. Il a reconnu avoir donné des petits coups avec ses mains sur les cuisses de la plaignante alors qu’elle lui disait d’arrêter.

La seule motivation de l’accusé à ce moment est de taquiner sa demi-sœur.

La demi-sœur de l’accusé a porté plainte six semaines après les événements à la demande de sa mère . De plus, la relation entre la mère de la plaignante et celle de l’accusé est conflictuelle , note-t-on.

La plaignante de 11 ans dit que c’était du chatouillage sur les cuisses, les fesses et le ventre, alors que l’accusé est venu dire que c’était juste les cuisses, résume l’associé de l’avocat de l’accusé, le criminaliste Alexandre Biron, en entrevue à l’émission Toujours le matin. Évidemment en droit criminel, si l’accusé est cru, ce qui a été le cas en l’espèce, c’est cette version qui est retenue et c’est la version [que la juge] a retenue. Maintenant, ça demeurait au départ du chamaillage entre un frère et une sœur.

Me Biron souligne que la magistrate applique la maxime latine minimis non curat lex qui est une défense en droit criminel québécois, entre autres, qui est en traduction libre "la justice ne s’occupe pas des petites choses".

Les gestes posés par l’accusé sont tellement inoffensifs et dénués de toute violence ou intention malsaine qu’ils ne peuvent à eux seuls justifier une déclaration de culpabilité , poursuit la juge Marchand. Elle ajoute que déclarer le garçon coupable aurait sûrement pour effet de choquer le public et miner sa confiance dans l’appareil judiciaire .

Une expérience extrêmement difficile

La cause soulève des questions sur la démarche qui a mené le procureur à autoriser le dépôt d’une accusation criminelle pour une telle situation. La porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Audrey Roy-Cloutier, indique que deux critères doivent être pris en compte.

Dans un premier temps, il y a la suffisance de preuves. Donc, est-ce que la preuve est suffisante pour qu’une accusation soit déposée? Et il y a un deuxième volet qui traite de l’opportunité. Alors est-ce que c’est important dans l’intérêt public d’intenter une poursuite criminelle? Alors, dans ce cas-ci, une accusation de voies de fait a été déposée et il y a un procès qui a eu lieu et la décision nous apprend que le tribunal a retenu la version de l’accusé , explique-t-elle en entrevue à Isabelle Richer sur ICI RDI.

Quand on regarde notre dossier, est-ce que c’est un crime qui correspond à la définition d’un crime au code criminel, mais qui est technique, qui est anodin, qui est de moins grande importance? Alors, ces poursuites-là ne seront pas intentées par le procureur lorsque c’est notre appréciation de la preuve qu’on a. Maintenant, ça reste toujours un moyen de défense qui peut être soulevé en cours d’instance par l’accusé, et c’est ce qui s’est passé dans ce cas-ci.

La juge Geneviève Marchand soulève également ce principe dans son jugement, estimant que la justice ne serait pas bien servie si l’accusé devait être reconnu coupable d’un crime qui représente une infraction plus technique que réelle, surtout lorsque ce crime est plutôt anodin dans les circonstances.

Me Alexandre Biron estime néanmoins que cette situation pose de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne les ressources mobilisées dans ce dossier. Trois quarts de journée de procès ont été alloués.

Le temps qui a été imputé à cette cause-là, c’est du temps qui a fait que certains autres dossiers n’ont pas pu être entendus à ce moment-là.

Deuxièmement, on a décidé de faire subir un procès à un enfant de 12 ans pour du chamaillage entre frère et sœur. Donc évidemment, le fait de subir un procès, ça sous-tend un stress important. Et troisièmement, on est dans une ère où on parle beaucoup du témoignage des victimes. Je pense notamment au documentaire La parfaite victime qui est sorti dernièrement. Il faut comprendre que de témoigner à titre de victime, c’est une expérience qui est pas facile, qui est traumatisante, qui est extrêmement difficile, enchaîne Me Biron. On impute souvent ce témoignage-là aux agissements des avocats de la défense. Dans le cas qui nous occupe, ce qui s’est produit, c’est au stade de l’autorisation, au moment où on fixe ce dossier-là à procès, cette jeune de 11 ans a dû témoigner dans une cour de justice qui est une expérience extrêmement stressante , déplore le criminaliste.

Le DPCP explique que des programmes extrajudiciaires existent et peuvent permettre, selon certains critères, de résoudre des situations à l’extérieur des tribunaux. Lorsqu’on aborde la criminalité des adolescents, on mise sur la réhabilitation, sur la réinsertion sociale bien entendu, précise sa porte-parole, Me Audrey Roy-Cloutier. Alors ce sont des mécanismes qui ont été évalués, qui répondent à certains critères sur la volonté aussi et sur la reconnaissance de certains gestes. Alors il y a plusieurs facteurs-là qui font en sorte qu’on peut parfois les utiliser ou pas. Clairement, dans ce cas-ci, ça s’est retrouvé devant les tribunaux et c’est la cour qui a eu à trancher.

Au Canada, l’âge minimal pour être accusé au criminel est fixé à 12 ans.