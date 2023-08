Jour de rentrée à l’UQAC et au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

C'était jour de rentrée scolaire lundi au Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay et à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Ainsi, près de 18 500 élèves sont retournés sur les bancs d'école cette semaine à ce centre de services. De ce nombre, près de 7000 élèves se trouvent dans les 32 écoles primaires et 4600 dans les quatre écoles secondaires.

Les établissements ont rivalisé d'originalité pour accueillir les enfants dans la joie. À l'École primaire Sainte-Claire à Chicoutimi-Nord, la directrice adjointe, Catherine Lachance, a révélé que la thématique de Super Mario Bros a été choisie pour l'année qui débute.

Quand on va avoir des bons comportements, on va avoir des champignons et on va pouvoir avancer dans un parcours et lorsqu'on fera peut-être de mauvais choix, on aura peut-être une espèce de carapace. Alors oui, ça va faire partie de notre vie au quotidien , a expliqué la directrice adjointe.

Ouvrir en mode plein écran À l'école Sainte-Claire, à Chicoutimi-Nord, les élèves ont été accueillis par des membres du personnel habillés en Mario et Luigi, de la célèbre série de jeux vidéo de Nintendo. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

De nombreux élèves étaient heureux de commencer une nouvelle étape de leur parcours.

Parce qu'aujourd'hui, on va faire des activités , a débuté un jeune élève interviewé avant d’entrer en classe.

Parce que j'aime ça faire des mathématiques et du français, pour apprendre des matières, voir mes amis, des trucs du genre , a poursuivi un autre.

La rentrée signifie aussi la fin des vacances.

Les vacances d'été c'est cool, on peut faire des activités tranquilles. Puis, quand on recommence l'école, bien on retrouve nos tous nos amis , a estimé un troisième élève.

La rentrée se fera plus tard dans les autres centres de services scolaires de la région.

Pour ce qui est des cégeps, les cours ont débuté la semaine dernière.

À l'UQAC aussi

Du côté de l’ UQAC , c’est une semaine complète de festivités pour la rentrée qui sont proposées aux étudiants. Ils sont 6500 cette année, en incluant le pavillon à Sept-Îles et l'École NAD à Montréal, et les inscriptions sont stables par rapport à l'an passé.

Maintenant ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer l'effet Wow, l'espèce de sentiment de "J'entre dans quelque chose de plus grand que moi-même". Je vais faire l'histoire, je vais faire mon histoire à l' UQAC . J'ai le goût de porter aussi des vêtements à l'effigie de l' UQAC , j'ai le goût de m'investir à l' UQAC , dans les associations étudiantes, dans les activités, ça fait la différence pour moi, pour l' UQAC , pour la société, d'être à l'université. C'est un petit peu ça qu'on a illustré aujourd'hui avec l'ampleur des activités qu'on offre , a présenté Marie-Karlynn Laflamme, directrice du service des communications et des relations publiques de l’ UQAC .

Ouvrir en mode plein écran Marie-Karlynn Laflamme est la directrice du Service des communications et des relations publiques de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Environ le tiers de l’effectif est composé d’étudiants étrangers, qui viennent principalement de la France et de l'Afrique francophone.

Ils étaient nombreux à participer aux activités de la rentrée sur l'esplanade.

J'ai eu l'opportunité de venir au Canada et l' UQAC m'a intéressé parce que c'est une université qui est un peu au milieu des grands espaces canadiens et c'est pour ça que je voulais venir ici. Je suis très intéressé par les lacs, par les forêts , a exposé un premier étudiant rencontré.

Ouvrir en mode plein écran Un jeu d'échecs géant est installé devant le pavillon principal de l'UQAC. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

[Il y a] des cours différents aussi parce que l'enseignement ici, c'est beaucoup des petites classes et ça c'est trop bien pour apprendre , a enchaîné une autre.

Avec les informations de Claude Bouchard et Louis Martineau