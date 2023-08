Des coyotes dans le parc de la Gaspésie ont mordu des randonneurs à quatre reprises cet été, dans les secteurs du mont du Milieu et du pic du Brûlé.

Ce ne sont pas des blessures graves , précise d'emblée le directeur du parc, Pascal Lévesque. Ce sont des situations atypiques, préoccupantes […], mais qui peuvent se produire en milieu naturel , dit-il.

En attendant de comprendre ce comportement, la direction du parc a mis en place des mesures pour assurer la protection des visiteurs. Les sentiers menant au pic du Brûlé, près du secteur du lac Cascapédia, ont été fermés.

Ce sentier qui mène au pic du Brûlé est fermé. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Des coyotes nourris à la barre tendre

M. Lévesque est d'avis qu'il s’agit d’une situation hors de l’ordinaire, car le coyote fuit généralement l’être humain.

La direction du parc croit que certaines personnes auraient nourri ces animaux sauvages et que ceux-ci cherchent maintenant à obtenir de nouveau de la nourriture de la part d'humains. Par ailleurs, trois autres personnes ont d’ailleurs rapporté s’être fait voler leur repas par un coyote.

Dans les endroits où on retrouve des coyotes, on a parfois des interactions de ce type-là, surtout avec des animaux qui peuvent avoir été familiarisés à la présence de l'humain puis qui l'associent à une source de nourriture facile , explique Martin Hugues St-Laurent, professeur titulaire en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Martin-Hugues St-Laurent, professeur et chercheur en écologie animale à l'UQAR Photo : Radio-Canada

[On a] retrouvé, par exemple, des traces de barres tendres dans les fèces de coyote, ce qui prouve qu’il s’est approprié cette ressource. Est-ce qu’on lui en a donné, est-ce qu’il l’a volé? Ça, c’est autre chose , fait valoir M. St-Laurent.

Le directeur du parc quant à lui se dit préoccupé, mais soutient que des solutions existent. Pascal Lévesque dit notamment avoir fait appel à des trappeurs, ceux-là mêmes qui sont dans la région pour tenter d’éliminer les prédateurs du caribou, dont le coyote fait partie.

Des agents de la faune sont aussi intervenus.

Toutes ces mesures sont vaines pour l'instant, mais le travail se poursuit, assure le directeur.

C’est inquiétant parce que l’aspect sécurité nous tient à cœur. On essaie de faire un bon équilibre entre gestion des milieux naturels et la sécurité des utilisateurs.

Pascal Lévesque, directeur du parc national de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Randonneurs informés

Pascal Lévesque assure que les randonneurs ont été sensibilisés au sujet des bons comportements à adopter en présence de coyotes.

Sur place, les randonneurs rencontrés par Radio-Canada avaient l'information en main.

J’arrive du Yukon, en Alaska, j’ai vu des coyotes, j’ai vu des renards, j’ai vu plein de choses. On garde ses distances et normalement, il n’y a aucun problème , rappelle l’amateur de plein air originaire de Laval, Éric Morin.

Valentin Hachard et Fabien Mollica en sont à la troisième journée de leur randonnée de huit jours. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschenes

Pour les coyotes, il faut se grandir, il faut faire du bruit, agiter les bâtons et ne pas tourner le dos. En théorie, c’est quand on tourne le dos et qu’on part à marcher qu’il nous snap [mord] , dit le randonneur Valentin Hachard. Son trajet de randonnée de huit jours a été modifié pour s'adapter à la présence de coyotes.

D'après un reportage de Jean-François Deschênes