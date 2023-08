Une nouvelle ligne téléphonique pour les services sociocommunautaires à Gatineau

La Ville de Gatineau a lancé lundi la ligne téléphonique 211, un service d’information et de référence qui oriente les résidents vers les services sociaux et communautaires locaux.

Fruit d’une collaboration entre la Ville de Gatineau, Centraide Outaouais et le Centre de Référence du Grand Montréal, ce service vient en complément pour diriger les gatinois vers les ressources adaptées au même titre que le 311 et le 811.

Un service pour la communauté

Le service 211 permet de ne pas laisser le citoyen gatinois seul dans sa recherche de services en communautaire, puis en services sociaux. Et ça, je trouve ça très positif , indique la mairesse de Gatineau, France Bélisle. Elle ajoute que l’intention derrière ce projet n’est pas tant de désengorger des services en place, mais d'offrir les meilleures réponses possibles aux citoyens.

France Bélisle, mairesse de la Ville de Gatineau.

Gratuit et confidentiel, le service est aussi disponible en ligne sur le site du 211 et en clavardage dans plus de 200 langues. Il s'adresse notamment aux aînés, familles, personnes vulnérables, intervenants sociaux et toute personne souhaitant s'impliquer dans la communauté. Il sera possible pour les utilisateurs d'être référés vers des services de popote roulante, d'accompagnement à des rendez-vous médicaux et des clubs de loisirs.

Ça va permettre aux organismes d'avoir les bons clients. Et l'inverse est aussi vrai pour le citoyen qui va avoir accès aux meilleurs services possibles le plus près de chez lui , souligne le directeur général de Centraide Outaouais, Cédric Tessier.

Il précise que ce service est la suite du projet-pilote mené de décembre 2020 à décembre 2021 financé par un programme fédéral.

Des utilisateurs majoritairement composés d'aînés

D'après les données recueillies lors de cette phase de rodage, 60 % des utilisateurs en Outaouais étaient des personnes de plus de 50 ans. Les demandes effectuées à Gatineau sont généralement axées sur l’aide juridique, le soutien à la famille et le soutien personnel aux aînés, selon la directrice des communications, du développement et des relations communautaires du Centre de Référence du Grand Montréal, Lucie Kechichian.

Lucie Kechichian, directrice des communications, du développement et des relations communautaires du Centre de Référence du Grand Montréal.

France Bélisle souhaite que le 211 se positionne dans l’ensemble de la région avec notamment une accessibilité dans les autres MRC . Je trouve qu’avec ce que l'on vit en matière d'immigration, de défis d'hébergement et de défis sociaux sur notre territoire, [il faut] qu’on pose un geste vraiment concret pour les aider. J'aimerais que mes collègues préfets voient la même chose , lance la mairesse de Gatineau.

En plus de la contribution de la Ville de Gatineau à hauteur d'environ 81 000 $ par année jusqu'en 2026, l'organisme Centraide Outaouais apporte également un financement d'environ 21 000 $ pour assurer la pérennité du service.