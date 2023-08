Le feu est toujours aux portes de Hay River, mais aucun autre bâtiment n’a été détruit

Malgré une météo défavorable, les pompiers ne recensent, lundi, aucun autre bâtiment détruit par le feu qui menace la communauté de Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest.

Dimanche, le feu a continué de grossir sur son flanc est, près de la ville. Il a atteint la jonction des autoroutes 2 et 5, en plus de toucher le secteur de Delancey Estates. C’est dans notre communauté, mais nous avons réussi à contenir le feu et nous n’avons rien perdu. Alors c’était une victoire pour nous hier , a déclaré la mairesse de Hay River, Kandis Jameson.

Ouvrir en mode plein écran Les températures chaudes accélèrent la propagation du feu. (Photo d'archives) Photo : Fournie par la Ville de Hay River

Vague de chaleur

Depuis dimanche, un avertissement de chaleur extrême est en vigueur dans la région de Hay River et Enterprise. La température devrait osciller entre 29 et 35 degrés Celsius jusqu’à mercredi. En soirée, le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 14 degrés Celsius.

Ces conditions vont malheureusement favoriser la prolifération du feu selon le service de protection contre les incendies du territoire. Quand nous avons des températures chaudes et un degré d’humidité qui est bas, cela accroît l’activité liée aux feux [...] Nous allons tout faire pour le contenir , a déclaré lundi le porte-parole du service, Mike Westwick.

La sauvegarde des bâtiments, malgré la proximité de l’incendie, démontre selon lui l’ampleur du travail effectué sur le terrain. Les pompiers concentrent notamment leurs efforts sur des zones de brûlages dirigés, pour mieux diriger l’incendie et ensuite le combattre. Environ 200 travailleurs sont présents au sol, ainsi que dans les airs.

Une propagation rapide

Le feu qui menace Hay River s’est considérablement rapproché vendredi de la petite communauté de près de 3000 personnes. Deux chalets et une roulotte ont été brûlés sur son passage.

L’avancée fulgurante de l’incendie a provoqué l’évacuation de presque tous les travailleurs restants, dont la mairesse, à l’exception des pompiers. C’était très difficile de partir, mais c’était la bonne chose à faire , a déclaré Kandis Jameson. Malgré l’ordre d’évacuation en vigueur, la mairesse dit être au courant que quelques résidents sont toujours présents dans la communauté. Le feu, qui est maintenant à environ 1,5 km du centre-ville et à 1 km de l'aéroport, pose un grand risque pour leur sécurité.

Ouvrir en mode plein écran Une photo aérienne d'Hay River montre le brasier à l'ouest de la municipalité. (Photo d'archives) Photo : Comté de Vermillion River

Quand on retire tout le personnel, c’est un bon signe que nous avons un gros problème. Les seules personnes qui devraient être sur le terrain sont celles qui luttent contre l’incendie , a ajouté la mairesse.

L’incendie est aussi à environ 1 km de la Première Nation de West Point et à 7 kilomètres de la Première Nation Kátł'odeeche. Un peu plus loin, l’incendie demeure à environ 12 kilomètres vers le sud-est de la communauté de Kakisa.

Avec les informations de Francis Tessier-Burns