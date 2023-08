Une aventure rocambolesque de 2000 km pour la petite chienne Chanel

Si Chanel pouvait parler, cette chienne mini schnauzer pourrait raconter en long et en large son aventure rocambolesque qui lui a fait parcourir plus de 2000 kilomètres, alors que sa propriétaire était à sa recherche. Chanel a fait le voyage jusqu'en Ontario, avant de revenir au Nouveau-Brunswick, saine et sauve.

Vendredi, comme tous les matins, Christine Lavoie amène sa petite chienne avec elle pour une balade en vélo tout près de sa résidence à Rivière-Verte, non loin d’Edmundston.

Le temps qu’elle place son casque sur sa tête, voilà que Chanel avait disparu. Elle a eu beau chercher, elle a eu beau l’appeler, rien.

Ouvrir en mode plein écran Chanel est un mini schnauzer âgé de 13 ans. Photo : Facebook / Christine Lavoie

Chanel est âgée de 13 ans. Elle pèse 11 livres et elle est presque sourde et aveugle. Pour la garder en bonne santé, elle doit prendre quotidiennement des médicaments, explique Christine Lavoie.

La petite chienne s’est perdue près de la Transcanadienne.

Une bonne Samaritaine

Terrorisée au bord de la route, elle a été recueillie par une bonne Samaritaine, Shannon Konoval, une camionneuse qui pensait l’avoir heurtée.

Elle a décidé de l’amener jusqu’en Ontario, car elle devait aller livrer son chargement sans attendre, avant de revenir au Nouveau-Brunswick, dimanche.

Ouvrir en mode plein écran Christine Lavoie tient Chanel dans ses bras, avec Shannon Konoval qui a sauvé la bête. Photo : Facebook / Christine Lavoie

Entre-temps, elle a contacté la SPCA Nouveau-Brunswick pour signaler qu’elle avait retrouvé la chienne.

Publicité

Deux jours plus tard, Christine Lavoie a pu embrasser sa petite Chanel.

Tout est bien qui finit bien , soupire-t-elle. C’est de ma faute. Je la promène sans collier et sans laisse. Là, je vous garantis qu’elle aura son collier tout le temps. Même dans le bain!

Du sang d’encre

Christine Lavoie s’est fait du mauvais sang dans l’espoir de retrouver Chanel. À l’aide d’un message sur les réseaux sociaux et avec la collaboration de la SPCA du Nouveau-Brunswick, sa peur et sa peine se sont transformées en joie.

J’avais peur pour elle. Je la voyais se faire dévorer par un ours ou encore mourir en petite boule dans le bois. C’est dévastateur comme sentiment.

Mais le plus beau dans tout ça, c’est la quantité de partage de mon message et tous les messages d’encouragement, sans oublier tout le monde qui a cherché Chanel, ça m’a beaucoup touché , dit Christine Lavoie avec beaucoup d’émotion.

Chanel est maintenant en sécurité chez elle. Pour la petite chienne, cette escapade est chose du passé. Christine remercie la conductrice du camion de l’avoir traitée aux petits soins pendant son périple en Ontario.