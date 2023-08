Un Gaspésien diabétique interpelle la députée de Bonaventure

Un citoyen de Maria atteint du diabète de type 1 interpelle la députée de Bonaventure pour que les coûts de sa pompe à insuline et des accessoires nécessaires au contrôle de sa maladie soient remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec.

Lundi matin, André Audet s'est rendu au bureau de Catherine Blouin à Carleton-sur-Mer afin de réclamer, dans le cadre d’une action provinciale, une modification du programme public de remboursement pour les diabétiques de type 1.

Ailleurs au Québec, de nombreuses personnes atteintes du diabète de type 1 se sont également présentées au bureau de leur député respectif afin de revendiquer des changements.

C’est une action collective pour faire une décharge électrique au gouvernent et leur dire de se réveiller , explique M. Audet. On veut revendiquer et expliquer notre mécontentement face à l’inaction du gouvernement par rapport à l’accessibilité aux pompes à insuline pour tous les diabétiques de type 1.

Québec a mis en place un programme de remboursement pour les diabétiques en 2011. Or, seuls les jeunes de moins de 18 ans diagnostiqués après l’entrée en vigueur du programme sont admissibles, ce qui exclut toutes les personnes ayant reçu un diagnostic en tant qu’adultes ainsi que tous les jeunes qui ont reçu un diagnostic avant leur majorité et qui sont nés avant 1993.

Selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), environ 25 % des personnes atteintes du diabète de type 1 reçoivent un diagnostic à l'âge adulte.

André Audet affirme débourser 5000 dollars annuellement pour payer sa pompe à insuline ainsi que ses capteurs de glucose qui lui permettent un suivi beaucoup plus efficace de son taux de glycémie que les stylos injectables d'insuline qu'il utilisait auparavant.

La pompe à insuline est fixée en tout temps sur le corps d'André Audet. L'appareil coûte 6500$ et doit être changé tous les cinq ans. Des coûts annuels de 3600$ s'ajoutent pour l'achat des capteurs de glucose et d'autres accessoires nécessaires au fonctionnement de sa pompe. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Audet réclame que cesse la discrimination en fonction de l’âge pour avoir droit au programme de remboursement pour les diabétiques.

Je me sens abandonné par le gouvernement.

Ça n’a comme pas de sens pour les diabétiques de type 1 d’assumer ces coûts faramineux, alors qu’à côté, il y a des gens qui ont la même maladie que nous, avec le même traitement, mais eux ne payent pas un sou , soutient le résident de Maria.

Un rapport toujours sans réponse

En mai 2022, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a déposé un avis qui concluait que la couverture publique des systèmes de pompes à insuline pourrait constituer une option juste et raisonnable pour la population adulte atteinte de diabète de type 1.

André Audet déplore qu’un an plus tard, le gouvernement n’ait pas donné suite à ces recommandations.

Dans la dernière année, on n'a eu aucun signe pour savoir si le dossier évolue, si le gouvernement est en train de travailler là-dessus , affirme le résident de Maria. Comment évolue le dossier? On ne le sait pas.

Par ailleurs, il s’explique mal pourquoi Québec n’élargit pas la couverture publique à ces équipements, considérant qu’un diabète mal contrôlé peut mener à des complications sérieuses, comme des problèmes de vision et de reins, qui engendrent souvent des coûts très importants pour l’État.

M. Audet doute qu’il puisse continuer de se payer une pompe à insuline au-delà de l’année prochaine. Inapte au travail en raison de plusieurs maladies, il ne dispose que de rentes d’invalidité pour subvenir à ses besoins.

Je veux donner la priorité à ma santé, mais je ne peux pas vivre dans la rue, il faut que je respecte mes autres obligations financières.

Les 3600 dollars récurrents, chaque année, seulement pour les accessoires liés à la pompe, c’est déjà un montant énorme pour moi , ajoute-t-il. Présentement, j’y vais une année à la fois.

André Audet n'a pas été en mesure de rencontrer la députée Catherine Blouin ou un membre de son équipe, car son bureau était fermé au moment de son passage. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Réponse de la députée caquiste

La députée caquiste de Bonaventure était absente lors du passage de M. Audet à son bureau.

Dans une entrevue accordée par la suite à Radio-Canada, Catherine Blouin explique qu’en raison de travaux imprévus à son bureau, son équipe a dû quitter les lieux exceptionnellement lundi matin.

La députée mentionne qu’elle prendra connaissance de la lettre que M. Audet souhaitait lui remettre en main propre et que son équipe pourra le rencontrer ultérieurement.

La députée caquiste, Catherine Blouin, affirme que son gouvernement se penche actuellement sur les recommandations de l'INESSS. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

L'élue précise que le ministère de la Santé et des Services sociaux procède actuellement à une analyse approfondie du rapport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux déposé en mai 2022.

Le rapport de l’ INESSS est loin d’être tabletté, je peux même vous dire que le ministre Dubé suit l’évolution des travaux de très près. Je l’ai entendu en parler. Je suis sensible à la situation des gens qui vivent avec le diabète et c’est le cas aussi du ministre.

La députée caquiste admet que la situation n'est pas parfaite , mais souligne du même souffle que le travail se fait de façon continue pour améliorer les soins.

Selon M. Audet, une manifestation est prévue le 18 septembre devant le parlement de Québec afin de continuer à presser le gouvernement d'agir dans le dossier.

En mai 2022, le député de Bonaventure de l'époque, Sylvain Roy, avait réclamé le remboursement de l'équipement médical pour tous les diabétiques de type 1, tout en appuyant une pétition signée par plus de 4000 personnes.