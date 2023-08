Le syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre d’études collégiales Baie-des-Chaleurs dénonce ce qu’il juge être un désintérêt du gouvernement Legault et des représentants patronaux pour les établissements collégiaux qui connaissent des problèmes d’attractivité et de rétention.

Des chaises vides ont été placées devant l'entrée principale du campus de Carleton-sur-Mer du Cégep de la Gaspésie et des Îles lundi matin, pour illustrer les préoccupations du syndicat en cette période de renégociation des conventions collectives entre Québec et le secteur public. Celle du réseau collégial est échue depuis mars dernier.

Ce qu’on dit au gouvernement, c’est que si ces chaises-là se vident toutes, bien il n’y en aura plus de cégep , déclare Marjorie Dallaire, présidente du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre d’études collégiales Baie-des-Chaleurs.

Ouvrir en mode plein écran Les éducateurs et éducatrices spécialisés sont également touchés par la pénurie de personnel. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le syndicat représente une quarantaine de membres en enseignement régulier et une douzaine en formation continue.

Publicité

Conditions de travail, problèmes de rétention et de recrutement

Selon la présidente du syndicat, les enseignants doivent souvent attendre de 10 à 15 ans avant d’obtenir une permanence. Certains ne parviendront jamais à obtenir des tâches à temps plein, ce qui, d'après elle, peut devenir une source de stress et de détresse psychologique.

Faute d'investissement conséquent et d’un mode de financement qui serait adéquat pour l’enseignement collégial, les enseignants du régulier se retrouvent dans une situation de précarité souvent très importante , souligne Mme Dallaire.

Dans les secteurs techniques, les enseignants sont capables d’aller travailler dans leurs propres domaines, alors on n’est pas très compétitifs , déplore-t-elle.

Ces conditions dénoncées nuisent aussi au recrutement, selon Mme Dallaire, alors que le nombre d’étudiants, lui, est en hausse.

Le recrutement est difficile, même que parfois on doit engager des enseignants à distance, pour enseigner à des étudiants qui suivent un programme en présence.

Ces conditions sont également vécues par les employés de soutien, comme les techniciens en laboratoire, les agents administratifs, le personnel d’entretien ou les éducateurs spécialisés.

À force de ne pas reconnaître et respecter l’apport de toutes ces travailleuses et de tous ces travailleurs qui travaillent dans l’ombre, on se retrouve avec des gens qui se sentent méprisés et qui décrochent , indique pour sa part Éric Babin du Service d'appui aux mobilisations et à la vie régionale (SAMVR) pour la CSN .

Le syndicat des enseignantes et des enseignants du Centre d’études collégiales Baie-des-Chaleurs rencontrait lundi la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, pour lui faire part de ses préoccupations.