Survivants d’un grave accident, ils offrent un congélateur de viande à leur communauté

Un jeune couple du Restigouche impliqué dans un grave accident de la route l’an dernier veut redonner à la communauté. Ils offriront un congélateur de viandes produites sur leur ferme à une famille dans le besoin.

Danica et Mathieu Levesque ont survécu à une collision frontale qui a causé la mort d'un homme de 40 ans le 1 er février 2022, sur la route 11 près de Campbellton. Si leurs deux jeunes fils s'en sont tirés indemnes, on a craint pour la vie des parents.

Une photo de la famille Levesque, avant l'accident de voiture. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Pour soutenir le couple, un élan de générosité sans précédent avait balayé toute la région dès le lendemain de l'accident.

Ce soutien financier a permis au couple de se remettre sur pied.

Il n’y a pas une journée pendant que j’étais en train de récupérer que je me suis dit : je suis tout seul.

Chaque jour on est reconnaissants non seulement d’être en vie et que nos enfants sont en vie [on est aussi] reconnaissants envers la communauté , témoigne Mathieu Levesque. De ne pas être tout seul dans des situations de même, c’est incroyable. C’est ça qui nous donne le fuel pour continuer.

Surmonter une dure épreuve

Plus d’un an après le malheureux événement et une longue convalescence, le couple se porte bien. Ils ont une petite ferme à Val d’Amours, où ils produisent de la viande bio.

On est pas mal top shape je te dirais, côté mental et physique , dit Mathieu Levesque. On a fait beaucoup de travail pour en arriver là.

On a fait de gros progrès. On a pas mal remonté la pente.

Danica Levesque a subi plusieurs opérations depuis l’accident : sa colonne vertébrale, son bassin et ses jambes étaient fracturés.

La technologue en ultrason cardiaque est en arrêt pour raisons médicales depuis l'accident.

Il me reste des opérations mineures avant de retourner travailler, ce qui est mon but ultime , affirme-t-elle. Si tout va bien et que la récupération est bonne, je vais y retourner.

Pour le moment, Danica prends soins de ses chevaux. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Avant son accident, Mathieu Levesque était pour sa part agent de pêche et réserviste dans l’armée. Il ne pourra pas reprendre ses occupations.

Ma cheville me limite vraiment. Il faut que je sois physiquement capable de courir et je ne peux pas , explique-t-il.

La ferme, que Mathieu Levesque entretenait à temps partiel avant l'accident, sera maintenant son travail à temps plein.

La petite ferme de Mathieu et Danica Levesque. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C’est d’ailleurs avec la viande produite sur la ferme que le couple remplira le congélateur qu’il offrira bientôt à une famille dans le besoin. Au menu : porc, poulet, dinde, lapin, canard, chèvre.

Le but ultime de ma ferme c’est de montrer qu’on peut faire de la nourriture biologique un peu partout dans le monde , dit-il.

Aider son prochain

Depuis l’accident, Mathieu Levesque se dit plus sensible au malheur des autres. Tout le monde a des problèmes, faut se le rappeler et continuer à passer le bien dans la communauté , explique-t-il.

L’idée d’offrir un congélateur de viande à des gens dans le besoin est venue d’un désir profond de vouloir redonner à la communauté. C’est quasiment un devoir pour nous autres : il y a une raison pourquoi on est encore en vie , explique Mathieu Levesque.

À la suite de l'accident, Mathieu Levesque a eu le dos, le cou et le tibia cassé. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Si on peut faire un petit geste pour démontrer que tout le monde a des difficultés, mais on est là, on vous voit et on vous supporte , poursuit Danica Levesque.

La nourriture sera remise durant le week-end de l'Action de grâce à une famille ayant subi une récente épreuve.

D’après le reportage de Serge Bouchard