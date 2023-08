Les inscriptions en hausse de 7 % au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Les inscriptions au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sont en hausse de 7 %, pour une clientèle de 2086 étudiants et étudiantes répartis dans ses campus d’Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or.

C’est ce qui se dégage des chiffres fournis par François Côté, directeur des études au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. À pareille date l’an dernier, on parlait plutôt d’une baisse des inscriptions de l’ordre de 5,4 %.

Cette année, ce sont donc 131 étudiants de plus qui sont en classe, ce qui s’expliquerait par une stabilité de la clientèle régionale et un nombre plus important de nouveaux étudiants internationaux, qui sont plus de 125 comparativement à une trentaine l’an dernier. En tout, on en dénombre plus de 200 au collège régional.

Selon M. Côté, la hausse des inscriptions chez les étudiants internationaux se fait notamment ressentir au niveau des techniques où il y a d’importants besoins de main-d’œuvre, notamment en soins infirmiers, en éducation à la petite enfance et en informatique.

Publicité

Plus de futurs policiers en formation

Il y a aussi l’ajout d’un deuxième contingent en techniques policières, qui peut dorénavant accueillir jusqu’à 70 étudiants et étudiantes.

Sur le plan provincial, il y a eu rehaussement des contingents pour l’entrée à l’École nationale de police à Nicolet parce qu’il manque de main-d’œuvre. Donc, nous avons eu un rehaussement pour notre programme. Au lieu d’avoir un groupe de 34 étudiants qui chemine, on a deux groupes qui vont cheminer en continu , explique François Côté.

Un boom au campus d’Amos

Si la situation demeure relativement stable au campus de Val-d’Or, le nombre d’étudiants et d’étudiantes a crû d’environ 8 % à Rouyn-Noranda. La hausse la plus remarquable, 20 %, est toutefois du côté du campus d’Amos, qui accueille 234 étudiants et étudiantes en cette rentrée.

Ce bond se fait surtout ressentir en techniques d’intervention en criminologie avec 44 % d’augmentation et 32 % en sciences humaines. En sursis après le premier tour des demandes d’admission au printemps, le programme des techniques de comptabilité et de gestion possède une nouvelle cohorte cet automne.

Le nombre de demandes d’admission [cinq] était insuffisant. On l’avait laissé ouvert parce qu’on faisait différents efforts de promotion et finalement, au moment où on se parle, on a une cohorte de 15 étudiants en première année , se réjouit François Côté.

Difficile en pharmacie

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau laboratoire a été inauguré en décembre 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On fondait aussi beaucoup d’espoir au printemps sur un plus grand nombre d’inscriptions en techniques de pharmacie, mais ils ne sont finalement que cinq étudiants en première année du programme. Au total, le programme accueille 16 étudiants à sa troisième année d’implantation.

On comprend l’importance pour le campus d’Amos et la région. On travaille de concert avec le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. On comprend le besoin. On essaie de le maintenir et on va travailler encore plus fort pour faire du recrutement dans la région. On aimerait être capable d’avoir une cohorte d’au moins une douzaine d’étudiants , affirme François Côté.

La clientèle officielle du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue sera confirmée le 20 septembre, date limite d’abandon des cours.