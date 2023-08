Le théâtre qui a fait peau neuve au Bic recevra 16 productions, en plus de l'accueil de résidences de création au cours de la prochaine saison 2023-2024.

La nouvelle saison sera riche en émotions et en diversité, assure la directrice artistique, Marie-Hélène Gendreau en point de presse lundi matin.

La programmation 23-24, on ouvre la maison aux compagnies de théâtre, aux compagnies de danse contemporaines, de théâtre jeunesse de partout pour qu'ils viennent présenter le contenu de leurs recherches artistiques chez nous , dit-elle.

On l'a intitulée "Voir large", pour inclure le plus grand nombre et pour ne pas oublier des petits angles morts dans nos vies auxquels parfois on n'accorde pas assez d'importance puis desquels on s'aperçoit qu'on doit prendre plus soin qu'avant , poursuit Mme Gendreau.

Une programmation diversifiée

Le 17 novembre prochain, le public a rendez-vous au Théâtre du Bic pour assister à la représentation d'Agamemnon in the ring, de la compagnie Les Créations Unuknu. Il s'agit d'une réécriture de l'épopée de la Guerre de Troie transposée dans le monde de la lutte.

Le 4 octobre prochain, la pièce i/O mettra de l'avant des récits questionnant notre fragilité et notre désuétude. Toujours en octobre, les amateurs de théâtre pourront assister à la pièce Maurice, une création du Théâtre Bienvenue aux dames! qui aborde la résilience d'un homme après un AVC .

Le 10 novembre, l'adaptation théâtrale du récit Les Murailles d'Erika Soucy transportera le public au barrage hydroélectrique de La Romaine.

Le 2 décembre sera présentée la pièce psychologique Madra, qui s'interroge sur la confiance que l'on accorde autour de nous.

Du théâtre jeunesse sera également au programme du Théâtre du Bic.

Plusieurs artistes sont attendus tout au long de l'année pour prendre part à une résidence de création en théâtre, en musique et en comédie. Parmi eux, l'artiste Soraïda Caron, chorégraphe récipiendaire du Prix du Conseil des Arts et des Lettres du Québec — Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent, fera une résidence en danse au Théâtre du Bic.

Un achalandage estival record

Ç'a été un été formidable! , s'exclame Marjorie Maury, directrice générale du Théâtre.

La pièce Et puis par la fenêtre nous pourrons voir les champs de l'autrice et comédienne Stéphanie Labbé a été présentée à 31 reprises au théâtre et aura attiré plus de 5000 personnes — un record.

On avait quand même une petite appréhension de savoir comment on allait se remettre de ces deux dernières années de pandémie et de notre année d'itinérance avec les travaux du Théâtre du Bic. On savait que le nouveau théâtre allait attirer, mais en plus, cette pièce-là est venue chercher toutes les couches de générations , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La pièce de Stéphanie Labbé raconte l'histoire d'une famille qui habite à la campagne. Photo : Gracieuseté du Théâtre du Bic/ Alexis Tremblay et Julie Bor

Avec les informations de Xavier Lacroix