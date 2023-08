Retour vers la normale dans les forêts du Québec

La situation est presque revenue à la normale dans les forêts du Québec aux prises avec de nombreux incendies en début de saison. L’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État émise par Québec plus tôt dans la saison est levée depuis jeudi, et ce, partout dans la province, incluant la zone nordique, où 18 incendies sont toujours en activité.

Dans la zone intensive, là où la SOPFEU agit en priorité pour préserver les forêts qui sont récoltées par l’industrie, il y a cinq incendies toujours répertoriés, tous maîtrisés et contenus.

On entre dans une période d'automne où on le voit évidemment, les jours sont moins ensoleillés, le taux d'humidité relative [plus élevé], il y a de la rosée le matin, alors ça manifeste moins un comportement aussi violent qu'on a connu au cours du printemps et au cours de l'été. La météo va nous aider, mais évidemment, on est toujours au travail concernant les pompiers forestiers , a expliqué Josée Poitras, porte-parole pour la SOPFEU.

Encore récemment, la fumée avait causé pour une courte période l'évacuation des travailleurs de la centrale LG-3.

Bilan régional

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis le début de la saison, il y a eu 77 feux de forêt pour un total de 176 648 ha.

Ces statistiques incluent le feu 379, à l’est de Chibougamau et aux limites de la région, qui a atteint une superficie de 71 394 ha. Il avait débuté le 2 juin et a été déclaré éteint le 12 août dernier.

Dans la zone intensive, il y a eu un total de 526 incendies pour un total de près de 1,5 million d’hectares. La moyenne pour les dix dernières années comprend 395 incendies et seulement 15 800 hectares.

Pour la zone nordique, la superficie atteinte est de loin supérieure avec un total de 3,8 millions d’hectares répartis entre 139 feux de forêt.

D'après un reportage de Louis Martineau