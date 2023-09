Prevost en tournée chez ses fournisseurs au Québec

À une époque où la rétention et le recrutement d’employés sont des défis majeurs pour les entreprises, Prevost a décidé de miser sur la fierté avec une nouvelle initiative. L’entreprise de Sainte-Claire dans Bellechasse est partie en tournée estivale chez plusieurs fournisseurs pour leur montrer le fruit de leur travail sur le nouvel autocar H3-45.

Ouvrir en mode plein écran Jonathan Volpé est superviseur chez JL Leclerc. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

À peine arrivé dans le stationnement de l’entreprise JL Leclerc de Saint-Antoine-de-Tilly dans Lotbinière, l’autocar neuf de Prevost fait tourner bien des têtes. À l’intérieur, Jonathan Volpé, superviseur pour l’entreprise regarde les pièces que son équipe a coupées, pliées et soudées en usine, maintenant bien installées à leur place dans le produit fini. Il l’avoue, c’est dur à visualiser, on a une idée, mais de le voir, c’est agréable, c’est magnifique.

C’est bon pour la rétention d’employés, c’est énormément valorisant.

L’entreprise fabrique les caissons extensibles des maisons motorisées Prévost. Ici, la reconnaissance est invitée à la fête. On a plusieurs employés en télétravail, mais aujourd’hui tout le monde est là. C’est un événement , explique Jérôme Leclerc, président et directeur général de l’entreprise. Tous les employés viennent faire leur tour pour constater le travail accompli à l'intérieur et à l'extérieur de l'autocar.

Ouvrir en mode plein écran Le caisson est la partie qui se prolonge de la maison motorisée Prévost pour permettre plus d’espace à l’intérieur. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran JL Leclerc travaille depuis leur début avec Prévost, soit 35 ans. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une tournée des fournisseurs qui ne fait que commencer pour Vincent Montembeault, directeur des approvisionnements stratégiques chez Prevost. Pour nous, la paye, c’est d'entendre dire des employés de nos fournisseurs que c’est la pièce que j’ai découpée ou sablée hier, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je fais de l’overtime.

Se rapprocher des fournisseurs

On veut se rapprocher de nos fournisseurs. On a un nouveau produit et on veut qu’ils comprennent leur travail dans notre autocar , lance Janique Morrissette, vice-présidente des approvisionnements pour Prevost. Elle rappelle à quel point la pandémie a été difficile pour leur chaîne d’approvisionnement. On ne pouvait plus aller voir nos fournisseurs, ils font partie de notre famille , ajoute-t-elle.

L’autocar Prevost s’arrête ensuite à l’entreprise IEL, un fournisseur de pièces métalliques de Sainte-Claire. Francis Jacques, directeur des opérations, tient dans ses mains une pièce pour fermer le porte-bagages de l’autocar. C’est une pièce qui est soudée et pliée par point. [...] On parle de dizaines d'heures de soudure et de pliage par semaine pour cette pièce-là.

Ouvrir en mode plein écran Francis Jacques est directeur des opérations chez IEL. L’entreprise de Sainte-Claire travaille depuis plusieurs années avec Prevost. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

C'est un bon exemple d’une composante importante de l’autocar pour Vincent Montembeault. Nos fournisseurs sont toujours là et ils sont flexibles. Ils co-développent aussi des pièces avec nous. L’entreprise a une centaine de fournisseurs au Québec. Elle compte en visiter entre 5 et 10 chaque année.

Ce qu’on est capable de faire, c’est à cause d’eux. C’est des fournisseurs avec qui on travaille depuis plusieurs années.

C’est de la fierté!

Barbecue et hot-dogs, une visite aux parfums de fête pour les employés réunis à l’extérieur sur l’heure du dîner. Ils peuvent visiter l’autocar lancé sur le marché en début d’année. C’est une entreprise de la région, les gens travaillent pour leur région pour qu’elle se développe [...] C’est très motivant quand on voit que notre travail a une valeur ajoutée , note Francis Jacques.

Ouvrir en mode plein écran El Houcine Aabid, Abdelghani Nil et Abdelilah Nadyf prennent la pose devant une section de l’autocar sur laquelle ils ont travaillé comme soudeur-monteur. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Assis devant un des porte-bagages de l’autocar, El Houcine Aabid est tout sourire avec ses collègues et amis. Ils se font immortaliser en photo par un collègue. C’est une grande fierté. Cette pièce, c’est moi qui l'a soudée et assemblée, je suis satisfait de ce que j’ai fait. Les fournisseurs de métal de Prévost représentent 35% du volume d’achat de l'entreprise.