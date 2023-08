L’industrie du bœuf de l’Î.-P.-É. à la recherche de main-d’œuvre spécialisée

L'usine de transformation de viande Atlantic Beef Product à l’Île-du-Prince-Édouard tente de recruter des travailleurs spécialisés à l'étranger en raison du manque de candidats au Canada. Cette usine est la seule du genre dans les provinces de l'Atlantique.

Cette entreprise et des représentants des bureaux d’immigration de la province et du Canada se rendront à Sao Paulo et à Goiânia, au Brésil, en septembre, dans le cadre d'une mission de recrutement.

Nous recherchons des personnes possédant ce que nous appelons des compétences en couteau, comme les découpeurs de viande industriels ou bouchers industriels.

Selon Russ Mallard, président de Atlantic Beef Products, il s’agit de la première fois qu'une mission de recrutement de l'entreprise se rend dans ce pays de l’Amérique du Sud.

Le Brésil possède une très grande industrie de transformation de la viande bovine , rappelle-t-il.

L'équipe de Russ Mallard, président de Atlantic Beef Products, se rendra au Brésil pour recruter des professionnels spécialisés pour son usine de transformation de viande. (Photo d'archives)

Russ Mallard explique qu’il est très difficile de trouver de la main-d'œuvre spécialisée dans l’industrie de la transformation du bœuf au Canada, faute d'établissements offrant ce type de formation.

Il existe très peu d'endroits dans le pays où quelqu'un peut s'inscrire à un cours de découpe de viande ou de boucherie [et] nous n'avons aucun programme de découpe de viande ici dans le Canada atlantique qui peut nous fournir des employés qualifiés , ajoute-t-il.

Cette usine de transformation de viande a reçu plus de 100 candidatures de Brésiliens jusqu'à présent.

Seuls 15 % des candidats correspondent néanmoins aux critères de sélection du programme d’immigration provinciale pour les professions en demande.

Malheureusement, cela arrive à cause des critères que nous avons, car vous devez parler anglais ou français, vous devez avoir fait des études secondaires et avoir les compétences professionnelles requises, et vous devez aussi être capable de déménager au Canada par vos propres moyens , explique Russ Mallard en soulignant que ce programme d’immigration est différent de celui qui encadre l’embauche de travailleurs étrangers temporaires.

L'usine de transformation de viande Atlantic Beef Product de l'Île-du-Prince-Édouard est la seule de ce type dans la région atlantique. (Photo d'archives)

Baisse de la production

Le manque de main-d'œuvre dans certains métiers de l’industrie s’ajoute à la décroissance de la production bovine dans la dernière décennie au Canada.

Le nombre de bovins élevés au pays a diminué d'environ 16 % à l’île entre 2013 et 2023, selon Statistique Canada. Cette réduction est deux fois plus importante que la moyenne nationale. Le nombre de bovins élevés au Canada a plutôt diminué de 8,3 % pour la même période.

Russ Mallard attribue cette décroissance aux effets de la crise de la vache folle au Canada et au Royaume-Uni dans les années 2000.

À cette époque, de nombreux producteurs de bœuf ont décidé de se retirer du secteur. Ceux qui produisaient du bœuf et des pommes de terre par exemple, ont décidé de se concentrer uniquement sur les pommes de terre et de se retirer du secteur du bœuf , dit le président de Atlantic Beef Product.

Il ajoute que certaines familles ont du mal à laisser leur production aux prochaines générations.