Une étude est en cours pour évaluer la faisabilité d'un projet de conversion partielle de l'église patrimoniale de L'Isle-Verte.

Ce projet, dont la mairesse Ginette Caron et la fabrique refusent pour l'instant de révéler la teneur, pourrait permettre d'éviter la fermeture de l'église La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste.

S'il n'est pas viable, le lieu de culte pourrait fermer ses portes et ne plus être chauffé à partir du 1er novembre.

La mairesse Caron affirme que les résultats de cette étude seront probablement connus en septembre. Les membres du conseil ont accepté de payer le quart de la facture, qui pourrait atteindre 100 000 $. Le reste est fourni par le Conseil du patrimoine religieux.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de L'Isle-Verte, Ginette Caron Photo : Courtoisie Ginette Caron

Mme Caron confirme cependant qu'il s'agit de la dernière implication financière de la Ville dans ce dossier. Catégorique, la mairesse rappelle que c'est la ville qui a payé plus de 50 000 $ pour le chauffage de l'église au cours des deux dernières années.

Ça prend de nouveaux revenus pour payer, le chauffage, les assurances et assurer l'entretien du bâtiment!

La présidente de la Fabrique de l'église de L'Isle-Verte, Suzanne Marquis, abonde dans le même sens. Il faut, selon elle, trouver une solution pour assurer la pérennité de l'édifice dont la construction s'est achevée en 1855. L'étude actuelle permettra de déterminer si le projet souhaité par des entrepreneurs privés est viable et s'il cadre à l'intérieur de l'église.

Ouvrir en mode plein écran L'église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, à L'Isle-Verte Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Du même souffle, elle confirme avoir en main une résolution du conseil de fabrique qui permettrait de fermer l'église et de ne pas la chauffer à partir du 1er novembre. Les revenus sont minces et les frais de chauffage sont élevés. Qui plus est, d'importants travaux devront éventuellement être faits au clocher de l'église. Selon Suzanne Marquis, ces travaux étaient évalués, il y a quelques années, à plus d'un million de dollars.

Il nous faut une réponse sur l'acceptation du projet cet automne. On veut tous que ce soit transformé, on veut tous que ce soit utilisé, mais il faut que ce soit rentable.

La mairesse Ginette Caron ne ferme pas la porte à ce que L'Isle-Verte fasse l'acquisition de l'église. Mais pour ce faire, il faudra que de nouveaux locataires s'installent à l'intérieur de l'église, ce qui permettra d'amener une certaine rentabilité à l'édifice.

Pour le moment, outre les quelques funérailles et mariages qui s'y déroulent, l'église accueille une messe toutes les cinq semaines.