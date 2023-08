Les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont annoncé lundi du financement pour deux projets de logements autochtones à Thunder Bay.

La première annonce, lundi matin, concernait la création de 12 logements abordables pour Autochtones sur l’avenue Huron gérés par la Corporation des services de logements autochtones de l’Ontario (OAHS) et financés par l’Initiative Canada-Ontario de logement communautaire.

Il s'agit de la première phase d'un projet qui à terme comptera 70 logements abordables.

Merci à la OAHS pour leur travail et leur leadership pour la construction de ces logements et pour avoir choisi Thunder Bay comme site , a déclaré Patty Hajdu, députée de Thunder Bay–Supérieur Nord et ministre fédérale des Services aux Autochtones.

Nous stigmatisons les personnes sans logement. Nous blâmons les personnes sans logement. Nous sommes frustrés par l'état des personnes qui ne sont pas en bonne santé, en grande partie parce qu'il n'y a pas de logement stable dans leur vie. Cette initiative permet de changer la situation.

Grâce à des caractéristiques du projet comme des logements accessibles, énergétiquement efficaces et abordables, nous embarquons dans une aventure pour améliorer des vies dans le respect de l’environnement et de la communauté , a affirmé pour sa part Kevin Holland, député provincial de Thunder Bay–Atikokan et adjoint parlementaire du ministre des Affaires autochtones.

En après-midi, le gouvernement ontarien a également annoncé un financement de 8,7 millions de dollars pour la création de 58 logements de transition pour jeunes Autochtones.

Publicité

Le bâtiment de 3 étages sera géré par le Centre d’amitié autochtone de Thunder Bay.

La Nation métisse de l’Ontario et l’Association des femmes autochtones de l'Ontario offriront des services de soutien à ceux qui séjourneront dans ces logements de transition.

Notre vision est d'aider nos jeunes à guérir en partageant des pratiques de guérison traditionnelles et culturelles et en fournissant des soutiens tout au long du parcours de vie qui correspondent aux enseignements sacrés , affirme Charlene Baglien, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Thunder Bay.