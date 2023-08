Fumée des feux de forêt : un indice de la qualité de l’air révisé dans certaines provinces

Au cours d'un été marqué par des feux de forêt historiques, les Canadiens ont possiblement été amenés à vérifier la qualité de l'air plus souvent que d’habitude. Le mode de calcul de l’indice de la qualité de l’air varie toutefois d'une province à l'autre, et les experts estiment qu'il devra être modifié pour mieux refléter les risques et la prévalence de la fumée des feux de forêt.

La cote air santé (Nouvelle fenêtre) établie par Environnement et Changement climatique Canada mesure la qualité de l'air en se basant sur les risques relatifs que présentent la combinaison de trois polluants différents : l’ozone (O 3 ) au niveau du sol, aussi appelé ozone troposphérique, les particules PM 2,5 et PM 10 , des particules atmosphériques d’un diamètre inférieur à 2,5 et 10 micromètres respectivement, et du dioxyde d’azote (NO 2 ).

Davantage de PM 2,5 dans la fumée des feux de forêt

La cote air santé a une échelle de 1 à 10+ et est conçue pour donner au public une idée des risques liés à la pollution de l’air en établissant essentiellement une moyenne des risques liés aux trois polluants.

Plus le chiffre est élevé, plus les risques pour la santé sont importants, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les personnes qui ont des problèmes de santé, comme des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires.

Les trois polluants sont également présents dans la fumée des feux de forêt, mais les niveaux de PM 2,5 y sont particulièrement élevés. Les minuscules particules libérées par la combustion, d’un diamètre plus faible qu’un cheveu humain, peuvent pénétrer dans les poumons et dans la circulation sanguine et entraîner des effets néfastes sur la santé.

Par exemple, le matin du 16 août, la cote air santé de Toronto était de 4, soit un risque modéré, alors que la concentration de PM 2,5 était de 42,6 microgrammes par mètre cube, ce qui est considéré comme très mauvais .

Un indice modifié élaboré par la Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a été la première à adopter une version légèrement modifiée de l'indice, connu sous le nom AQHI-Plus, AQHI signifiant Air Quality Health Index, l’équivalent anglophone de la cote air santé.

Dans cette province qui fait régulièrement face à la fumée de feux de forêt, si la mesure des PM 2,5 est supérieure à la moyenne des trois polluants, le niveau des PM 2,5 est utilisé pour mesurer la cote air santé totale.

Ce changement a eu lieu après la saison des feux de forêt particulièrement sévère de 2017. La cote air santé n'était pas très adaptée aux conditions de qualité de l'air , a indiqué Sarah Henderson, directrice scientifique des services de santé environnementale au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. Ce décalage entre ce que les gens vivaient et ce que la cote air santé leur indiquait nous posait problème.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs régions de la Colombie-Britannique ont fait l'objet d'avertissements sur la qualité de l'air au cours de l'été en raison de la fumée des feux de forêt. (Photo d'archives) Photo : BC Wildfire

Une solution pour refléter une nouvelle réalité

La cote air santé a initialement été élaborée par le gouvernement fédéral pour communiquer les risques liés à la qualité de l'air en milieu urbain, où des sources telles que la circulation et l'industrie influencent grandement la qualité de l'air.

Or, la qualité de l'air est en train de changer, selon des experts. Des réglementations ont contribué à réduire les émissions industrielles et les émissions des véhicules, tandis que la fumée des feux de forêt représente désormais une proportion plus importante de la mesure globale d’une mauvaise qualité de l'air.

Les changements apportés en Colombie-Britannique reflètent cette nouvelle réalité, selon Sarah Henderson.

Ouvrir en mode plein écran Les émissions des voitures influencent la qualité de l'air. La fumée des feux a également des effets importants et un indice révisé pour l'intégrer dans l'évaluation de la qualité de l'air a été élaboré par la Colombie-Britannique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brady Strachan

L'Ontario, l'Alberta et le Québec font les choses différemment

L'approche de la Colombie-Britannique a été adoptée par la plupart des autres provinces et territoires, mais l'Ontario, l'Alberta et le Québec n'ont pas encore emboîté le pas.

Armel Castellan, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada, a expliqué que l’agence fédérale espérait que la situation change. Nous harmonisons les processus de ces provinces avec les nôtres et l'objectif final est de mettre en place ce système dans tout le pays.

Gary Wheeler, porte-parole du ministère de l'Environnement de l'Ontario, a confirmé que la province travaillait avec le fédéral pour améliorer le programme de la cote air santé afin d'y inclure un déclencheur pour les PM 2,5 . L'Alberta a également indiqué qu'elle travaillait aussi sur la question et qu'elle évaluait la formule fédérale de neutralisation des PM 2,5 pour les rapports sur la cote air santé .

Le Québec quant à lui utilise une échelle différente. Dans un communiqué, un porte-parole du ministère de l'Environnement a déclaré que la province évalue la qualité de l'air sur une échelle de 1 à 50+, en fonction du pourcentage de polluants qui peuvent être présents chaque jour.

Les particules fines sont prises en compte séparément. Le porte-parole n'a pas répondu si la province prévoit d'adopter le nouveau modèle de la cote air santé.

Avec les informations de Benjamin Shingler