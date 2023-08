Alors que des milliers de jeunes de la région de Québec s’apprêtent à retourner sur les bancs d’école, le pire a été évité dans les centres de services scolaires.

Enthousiaste , le Centre de services scolaire de la Capitale, qui compte 32 500 élèves dont environ 28 000 qui commencent [mardi] est prêt, dit son directeur général Pierre Lapointe.

Les enseignants sont entrés déjà depuis quelques jours, les directions travaillent déjà depuis plusieurs semaines , ajoute-t-il.

Questionné par Radio-Canada au sujet du nombre élevé d’enseignants manquants dans les écoles, M. Lapointe tient à rassurer les parents : on est prêt pour accueillir les enfants et les ados [mardi].

Ouvrir en mode plein écran Pierre Lapointe, directeur général du Centre de services scolaire de la Capitale. Photo : Radio-Canada

On a 6 postes réguliers d’enseignants, 3 au primaire, 3 au secondaire, qui sont non comblés , entre autres pour enseigner la musique et l’anglais, précise-t-il. On recherche environ une vingtaine de personnes contractuelles pour des temps partiels. Tout ça sur environ 2800 enseignants.

On parle beaucoup des enseignants qu’il nous manque, mais il faudrait aussi parler des enseignants que nous avons.

Quant aux préoccupations relatives aux enseignants non-légalement qualifiés, soit ceux qui ne possèdent pas de brevet d’enseignement, M. Lapointe rappelle que ces derniers sont dotés de diplômes et de compétences.

Du côté du Centre de services scolaire, ils seront au nombre d’une vingtaine au primaire, généralement dans des spécialités, et d’une quarantaine au secondaire .

Tout ça sur 2800 enseignants , insiste-t-il. C’est moins que l’an passé.

Tout de même, quelques besoins

Au chapitre des services de garde, M. Lapointe se fait moins enthousiaste.

On a près de 700 personnes qui travaillent en services de garde, et en date de [lundi] matin, on était toujours à la recherche de 90 personnes à temps partiel.

Une situation qui, si elle perdure, pourrait faire passer le ratio standard – une éducatrice pour 20 jeunes – à 1 pour 28, dit-il. Une pression qui risque surtout de se faire ressentir sur l’heure du dîner, où le nombre d’élèves à profiter des services est plus nombreux.

Son de cloche similaire du côté du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, soit l’autre Centre de services scolaire majeur de la région, où une plus grande pénurie de main-d’oeuvre se fait sentir au rayon des services de garde, lance Marie-Claude Asselin, directrice générale.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Claude Asselin, directrice générale du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries. Photo : Radio-Canada

Par courriel, le Centre de services scolaire indiquait lundi que, autant à temps plein qu’à temps partiel, 214 postes en service de garde [étaient] vacants, ainsi que 65 postes en éducation spécialisée .

Néanmoins, Marie-Claude Asselin, en entrevue avec Radio-Canada, n'appréhende aucun bris de service. Nos jeunes vont être accueillis en services de garde avec toute la belle équipe qui est prête à les accueillir!

Pour ce qui est du recrutement d’enseignants, de nombreux efforts ont été déployés depuis plusieurs mois pour combler les besoins , dit le Centre.

Autant au primaire qu'au secondaire tous les postes ont été couverts.

Lundi, 6 postes à temps partiel étaient à combler au primaire, soit, par, exemple, des contrats d’enseignants en musique ou en arts plastiques.

Au niveau secondaire, c’était 4 contrats à temps plein, et 13 à temps partiel, qui étaient à pourvoir la veille de la rentrée.

Sur le plan du transport scolaire, ça roule, mais serré

Pour ce qui est du transport, rien à craindre pour les 400 parcours assurés aux quatre coins de la ville par le groupe Autobus Auger, mais on se croise les doigts.

Nos parcours sont tous comblés, mais on n’a aucun, aucun personnel de suppléance , dit son président Sylvain Auger. Ce qui fait en sorte que la situation est précaire en cette rentrée scolaire qui commence demain.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Auger, président du groupe Autobus Auger. Photo : Radio-Canada

À la suite d’une offensive de recrutement estivale, qui s’est notamment déclinée sur les réseaux sociaux et sur le terrain, l’entreprise est parvenue à attirer dans ses rangs 36 nouveaux chauffeurs, dont la moitié, déjà dotée d’un permis de classe 2 permettant de conduire un véhicule scolaire, sera derrière un volant mardi matin.

Les 18 autres devraient avoir terminé leur formation d’ici un mois.

C’est une chose d’aller chercher des nouveaux candidats, mais je pense qu’il ne faut pas oublier ceux qui sont en place , ajoute-t-il, mentionnant les employés de l’administration, de la mécanique, les chauffeurs. Ils font un travail extraordinaire et c’est grâce à eux que la rentrée scolaire va bien se passer.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc