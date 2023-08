Hockey junior A des Maritimes : c’est parti pour les Steamers de West Kent

C’est parti pour les Steamers de West Kent : les recrues ont foulé la glace du Centre JK Irving du Grand-Bouctouche lundi matin pour un premier entraînement sous les ordres de l’entraîneur-chef Olivier Filion.

Au menu, patinage et séquences de jeu intenses pour tenter de se démarquer pour le camp officiel, qui débutera mercredi.

Première séance d'entraînement des Steamers de West Kent, lundi matin.

La nouvelle formation de la Ligue de hockey junior A des Maritimes, créée à la suite du déménagement des Lumberjacks de South Shore en Nouvelle-Écosse, évoluera dans la division Eastlink Nord.

Cette division toute néo-brunswickoise accueille également le Blizzard d’Edmundston, les Tigres de Campbellton, les Rapides de Grand-Sault, les Timberwolves de Miramichi et les Red Wings de Fredericton.

Les Steamers débuteront leur première saison le vendredi 15 septembre, contre le Blizzard à Edmundston. Le premier match à domicile sera disputé le 17, alors que les Rapides de Grand-Sault seront les visiteurs.

Le travail ne manquera pas, admet le directeur général Justin Blackmore, car les Lumberjacks avaient terminé au dernier rang de la division Eastlink Sud en 2022-2023.

Le but est de participer aux séries et être le plus compétitif possible , affirme-t-il.

Bon pour la communauté et les amateurs

Pour Georges Dionne, dont le petit-fils Olivier Dallaire est présent au camp, la venue des Steamers sera bonne pour la communauté du Grand-Bouctouche et les amateurs de hockey.

Cette équipe sera très importante pour les jeunes. Elle appartient à la communauté. On est bien content d’avoir cette équipe à Bouctouche , déclare-t-il.

Georges Dionne est venu voir son petit-fils au camp des recrues des Steamers de West Kent.

Évidemment, ses yeux seront rivés sur son petit-fils au cours des prochains jours. S’il parvient à se tailler une place dans la formation, il promet d’acheter son abonnement de saison.

Je suis plus nerveux que lui , rigole Georges Dionne. C’est normal, je crois. On aime ça!

Il s’est dit impressionné par la qualité des joueurs en cette première journée. Il veut prendre le temps de tous les observer.

À son avis, la communauté appuiera les Steamers. Le Grand-Bouctouche est réputé pour être une excellente région d’amateurs, avec le hockey senior et le hockey junior B. La région a aussi vu grandir Lukas Cormier, qui cogne à la porte de la LNH avec les Golden Knight de Vegas.

Je suis certain que la région va embarquer. On souhaite avoir une bonne équipe sur la patinoire, une équipe compétitive dans un bel aréna. Le monde va venir. Les amateurs vont être très patients.

Une première journée importante

Patrice Leblanc est l’un des joueurs qui tentent de se faire remarquer par la direction des Steamers.

Patrice Leblanc est bien heureux de pouvoir tenter sa chance avec les Steamers de West Kent.

C’est excitant, c’est proche de chez nous. J’ai hâte de voir les salles combles. Ce sera bien avec tous ces spectateurs. C’est vrai qu’il y a beaucoup d’équipes qui attirent beaucoup de monde à Bouctouche, mais ça ne fera pas de différence. Les gens seront là , est-il convaincu.

L’entraîneur-chef Olivier Filion avait des papillons dans l’estomac quelques instants avant de diriger son premier entraînement.

Les joueurs y vont de quelques exercices d'étirement.

C’est super le fun. Depuis que je suis nommé entraîneur-chef et directeur général adjoint que je pense à cette journée. C’est plaisant de voir les joueurs sur la patinoire. C’est dur de penser maintenant à quoi l’équipe va ressembler. On va voir ça au jour le jour. On a du bon talent pour cette saison et les saisons à venir , mentionne-t-il.

Son but est de créer une culture de hockey à Bouctouche qui apportera le succès à long terme.

On veut implanter nos racines, nos fondations et avoir des jeunes qui connaissent ce qu’on veut faire. Ils pourront ensuite aller travailler ça au niveau secondaire, midget et junior B et revenir avec les Steamers , explique l’ancien centre vedette du Titan d’Acadie-Bathurst.

Avec les informations d'Yvan Roy