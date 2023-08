Le premier long-métrage de la Gatinoise Ariane Louis-Seize à la Mostra de Venise

Si terminer un premier long-métrage représente un jalon important dans une carrière de réalisatrice, imaginez la fierté d’Ariane Louis-Seize qui se prépare à présenter le sien à la Mostra de Venise. Son film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant est en sélection officielle dans la section parallèle du grand rendez-vous international du cinéma.

J’ai tellement hâte de présenter mon film, enfin! C’était tellement un long processus , confie la Gatinoise. À quelques jours de s’envoler pour l’Italie, Ariane Louis-Seize raconte avec enthousiasme les trois ans et demi de création de son premier long-métrage. Pour elle, il ne reste plus maintenant que l’excitation et la fébrilité de le voir rencontrer le public en festival. Au final, c’est pour eux qu’on fait des films , remarque-t-elle.

Reste que Vampire humaniste cherche suicidaire consentant n’est rien de moins que la concrétisation très personnelle d’un rêve de la réalisatrice : celui d’imager une histoire vampirique et onirique, à la fois comique et tragique. Elle ne le cache pas, elle aime l’ambivalence! C’est qu’Ariane Louis-Seize a toujours eu un faible pour les films étranges et les phénomènes surnaturels... surtout les histoires de vampires.

Je me souviens du film The Hunger, qui était l’un des premiers films de vampires où on accédait plus à la psychologie des vampires et ça m’a vraiment marquée , raconte-t-elle. Dès mon premier court-métrage, La peau sauvage, j’avais fait regarder des films de vampires à l’actrice [Marilyn Castonguay], parce que je voulais la diriger un peu comme une vampire.

Signature sensorielle

La cinéaste gatinoise concocte des histoires depuis qu’elle est toute petite. De sa première pièce de théâtre présentée devant son école primaire, en 6e année, jusqu’à ce long-métrage, son écriture s’intéresse à l’humain, aux observateurs et à ceux qui s’émancipent.

La réalisatrice Ariane Louis-Seize

J’aime qu’on se sente près des personnages, qu’il y ait quelque chose de mystérieux, une ambiance particulière. J’aime créer des petits mondes auxquels on peut s’identifier, mais qui sont un petit peu en marge de notre monde.

Après les courts-métrages Les petites vagues (2018), Les profondeurs (2019) et Comme une comète (2020), Vampire humaniste cherche suicidaire consentant s’inscrit en plein dans son terrain de jeu. La comédie noire met en scène le personnage principal de Sasha (Sara Montpetit), une jeune vampire trop humaniste pour mordre, devant se débrouiller pour survivre lorsque ses parents décident de lui couper les vivres. Et si Sasha rencontrait quelqu’un qui souhaitait mourir?

Ça ouvre plein de portes! , nous dit la réalisatrice, qui a ainsi placé le personnage de Paul (Félix-Antoine Bénard) sur le chemin de son héroïne. Un jeune adolescent entretenant des pensées suicidaires et qui se lie d’amitié avec une vampire en quête identitaire, ça ne peut que donner un film déjanté sous la plume de la coscénariste Christine Doyon.

Le film a été sélectionné dans la section parallèle Giornate degli Autori et compétitionnera contre une dizaine d'autres films d'auteur.

À l’écran, la signature sensorielle de la réalisatrice, comme elle la décrit elle-même, en fait un film qui se veut à la fois généreux, amusant et touchant.

J’ai réussi à trouver – enfin je l’espère – cette balance-là entre le divertissement et quelque chose de plus "artsy" et qui touche à des problématiques plus profondes , explique-t-elle. Je me suis vraiment amusée en le faisant, donc j’espère que les gens vont passer un bon moment.

Premiers pas à Venise

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant a droit à la prestigieuse tribune de la 80e Mostra de Venise pour sa première mondiale le 3 septembre.

Le film a été sélectionné dans la section parallèle Giornate degli Autori, communément appelée Venice Days et compétitionnera contre une dizaine d’autres films d’auteur comme la coproduction franco-québécoise Quitter la nuit, de Delphine Girard, mettant en vedette la comédienne Anne Dorval. Une projection de C.R.A.Z.Y. est également prévue dans cette programmation pour honorer le cinéaste Jean-Marc Vallée (Nouvelle fenêtre).

Après le coup d’envoi en Italie, le premier long-métrage d’Ariane Louis-Seize continuera sa route avec des arrêts au Festival international du film de Toronto (en vitrine les 11 et 12 septembre), puis à Montréal en compétition officielle du Festival du Nouveau Cinéma. Il prendra l’affiche en salles le vendredi 13 octobre prochain.

La 20e édition de Venice Days se déroule dans le cadre de la 80e Mostra de Venise qui se tient du 30 août au 9 septembre.