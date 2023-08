Trois projets-pilotes de rues-écoles à Québec cet automne

On connaît maintenant le nom des trois écoles qui testeront le concept de rues-écoles durant trois jours cet automne à Québec. L'initiative, inspirée de projets existants en Europe, à Montréal et à Gatineau, avait été annoncée en grande pompe par l’équipe du maire Marchand en mars dernier.

Les écoles Fernand-Séguin (Cité-Universitaire), Stadacona (Vieux-Limoilou) et Sacré-Cœur (Saint-Sauveur) participeront à la phase de tests qui se déroulera trois vendredis en septembre et en octobre.

Dates d'essais pour les rues-écoles Stadacona et Sacré-Cœur : 22-29 septembre et 6 octobre

Fernand-Séguin : 29 septembre et 6-13 octobre

La circulation des voitures sera interdite dans les rues-écoles entre 7 h 30 et 8 h ainsi qu'entre 15 h et 15 h 30 les jours de tests. Ces périodes coïncident avec l’arrivée des élèves et leur sortie des classes.

L'analyse des observations permettra de mesurer les impacts du projet sur la mobilité des enfants et la sécurité. Si les résultats sont concluants, le projet pourra être pérennisé et étendu à d’autres écoles sur le territoire , explique Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal et vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec.

Des bénévoles pour surveiller les rues-écoles

Chaque rue-école sera supervisée par au moins quatre bénévoles, souvent des parents ayant reçu une formation. Ils seront responsables de la sécurité des élèves dans la rue. Ils s’assureront aussi que les barrières bloquant la voie aux voitures sont bien en place.

Ils pourront également escorter les résidents de la rue qui doivent quitter ou gagner leur résidence durant les périodes de fermeture.

La clé : l'implication de la communauté

Cette année, on a 10 écoles primaires qui ont manifesté leur intérêt pour avoir une rue-école. Après analyse et discussion avec les écoles, on en est venu à la conclusion qu’il y avait trois établissements desquels on pouvait s'occuper pour la première vague du projet-pilote , relate Pierre-Luc Lachance.

Son collègue Marc des Rivières, le directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, explique que plusieurs critères ont permis de déterminer quelles rues feraient partie des premiers essais.

Il faut que ce soit une rue locale avec une fonction résidentielle [...]. Ça prend une rue où les débits de circulation sont peu élevés, soit de moins de 2000 véhicules par jour , illustre-t-il.

La condition clé pour l’implantation du projet, révèle-t-il, est la mobilisation de la direction de l’école, des parents et des conseils d’établissement. La disponibilité des bénévoles pour les trois jours de tests était essentielle.

Ouvrir en mode plein écran Pierre-Luc Lachance n'écarte pas l'idée d'étendre le projet à d'autres journées ou à d'autres écoles. La disponibilité des bénévoles sera essentielle pour y arriver, estime-t-il. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Laisser les enfants marcher pour aller à l'école

Pour la Ville, la sécurité aux abords des écoles passe par la réduction des voitures qui y circulent.

Dans l’arrondissement Sainte-Foy, la Ville estime que 43 % des parents vont reconduire leurs enfants à l’école primaire avec leur véhicule.

C’est très important que les parents comprennent qu'ils peuvent laisser leurs enfants marcher pour aller à l'école , déclare Pierre-Luc Lachance.

On veut que les parents, au lieu de les reconduire en voiture proche de l'école, fassent le choix et se sentent en sécurité de faire le choix de laisser leurs enfants aller à l'école à pied , ajoute-t-il.

Zéro collision mortelle ou grave

Le projet de rues-écoles fait partie d’un ensemble d’outils dont la Ville souhaite se doter pour améliorer la sécurité près des écoles. Pour ce faire, 60 millions $ seront investis sur une période de cinq ans.

La Ville souhaite aussi revoir l’aménagement des rues bordant les 115 établissements primaires sur son territoire. Vingt corridors scolaires ont déjà été réaménagés en 2023.

La stratégie vise zéro collision mortelle ou grave autour des écoles et une diminution de 50 % ou plus des collisions mortelles ou graves sur l'ensemble du territoire , explique Marie-Josée Asselin, conseillère municipale du district Loretteville-Les Châtels et vice-présidente du comité exécutif de la Ville.

Ouvrir en mode plein écran En collaboration avec la Société de l'assurance automobile (SAAQ), la Ville de Québec déploiera un « radar vivant » dans les différentes zones scolaires de son territoire. L'objectif est de sensibiliser les automobilistes à leur vitesse tout en faisant participer les enfants. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La Ville souhaite également augmenter le nombre de radars photos mobiles et fixes déployés dans ses rues.

En juillet, elle a aussi conclu une entente avec ses brigadiers dans le but de sécuriser davantage d'intersections à la prochaine rentrée.