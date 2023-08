Canoë-kayak : des athlètes de la région s’illustrent aux mondiaux et voguent vers Paris

Les Championnats du monde de paracanoë et de canoë-kayak de vitesse disputés à Duisbourg, en Allemagne, étaient très importants pour plusieurs athlètes canadiens dans leur quête de représenter le pays aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris dans un peu moins d’un an. Quelques-uns ont réussi leur mission alors que pour d’autres, le travail sera à compléter au début de la prochaine saison.

Pierre-Luc Poulin et le Trifluvien Laurent Lavigne font partie de ceux qui ont officialisé leur place pour les Jeux de Paris en terminant au premier rang de la finale B au 500 m K4, en compagnie de Simon McTavish et Nicholas Matveev. Un exploit très satisfaisant pour Poulin.

On a donné tout ce qu’on avait lors des qualifications pour tenter de se qualifier pour la finale, malheureusement ça n’a pas fonctionné en K4. Je pense tout de même que ce sont mes meilleurs Championnats du monde à vie, nous avons été intenses et nous avons très hâte à Paris , a commenté Poulin en entrevue avec Sportcom.

Dimanche, en clôture des Championnats du monde, Poulin et McTavish ont également uni leurs forces pour prendre le neuvième rang de la finale A au 500 m au terme d’une course où 1,5 seconde les ont séparé des gagnants, Joao Ribeiro et Messias Baptista, du Portugal.

Le calibre était vraiment relevé durant l’ensemble des Championnats du monde, ç’a donné des courses excitantes! C’est une question de seconde pour faire partie du top-5 ou non, il faut être contents de ça, mais on continue d’avoir faim. Simon (McTavish) a été extraordinaire cette semaine, c’est de bon augure pour la saison prochaine , a ajouté Poulin.

Une autre qui peut déjà magasiner son billet d’avion pour la capitale française, c’est Sophia Jensen grâce à sa sixième place lors de la finale A au 200 m C1. Jensen a également terminé sa semaine en beauté aux mondiaux en montant sur la troisième marche du podium au 500 m C4 avec ses coéquipières Sloan MacKenzie, Jacy Grant et Julia Lilley Osende.

Après une saison incroyablement longue à l’entraînement avec beaucoup de hauts, mais autant de bas, je suis fière et excitée d’avoir obtenu ma qualification pour les Jeux olympiques , a partagé l’athlète de 21 ans sur son compte Instagram.

De son côté, Vincent Jourdenais, de Trois-Rivières, et son coéquipier Brian Malfesi ont terminé au cinquième rang de la finale A au 1000 m K2 samedi alors qu’Alix Plomteux et Craig Spence ont livré une bataille de tous les instants aux Ukrainiens Vitaliy Verheles et Andrii Rybachok dans la finale B au 500 m C2. Ce sont finalement les Ukrainiens qui l’ont emporté avec 0,268 seconde d’avance sur l’embarcation canadienne, qui s’est classée deuxième.

St-Pierre devra attendre

Les attentes étaient grandes pour Mathieu St-Pierre, de Shawinigan, avant la finale au 200 m VL2 en paracanoë. Malheureusement pour le vétéran de 35 ans, les conditions météorologiques n’ont pas joué en sa faveur et il devra encore patienter quelques mois avant de pouvoir obtenir son billet pour les Jeux paralympiques de Paris.

St-Pierre a fini huitième de cette finale qui a été dominée par les Brésiliens Fernando Rufino De Paulo et Igor Alex Tofalini, qui ont remporté respectivement les médailles d’or et d’argent.

Ouvrir en mode plein écran Mathieu St-Pierre Photo : Gracieuseté : Canoe Kayak Canada

C’est un résultat un peu décevant, mais dans les circonstances, ce n’était pas une si mauvaise course. Le calibre est relevé et c’est extrêmement motivant. Malheureusement, il y avait un fort vent de gauche qui m’a gêné lors de la finale, on dirait que ça m’arrive souvent ces temps-ci , a commenté St-Pierre.

St-Pierre profitera de quelques semaines de repos à son retour au pays avant de reprendre l’entraînement pour se concentrer sur une Coupe du monde en Hongrie qui aura lieu en mai 2024 et qui sera sa prochaine occasion de se qualifier pour Paris.