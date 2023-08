Québec annonce plus de 2 M$ pour le développement du transport actif à Saguenay

Québec annonce le versement d'une aide financière de plus de 2 millions de dollars à la Ville de Saguenay et à la Société de transport du Saguenay (STS). Cette somme permettra la réalisation de six projets qui visent le développement des transports actifs dans les périmètres urbains.

Québec souhaite ainsi inciter la population à opter pour des moyens de transport alternatifs, tels que la marche ou le vélo.

Cette somme s’inscrit dans le cadre Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Six projets à Saguenay

Parmi cette somme, 1,1 million de dollars serviront à la construction d’un pont entre le chemin de La Réserve et le quartier industriel de Chicoutimi, ainsi que l’aménagement de bandes cyclables sur les rues Manic et Bersimis.

Publicité

573 650 dollars serviront également à la mise en place d’une piste multifonctionnelle qui partira de la rue des Roitelets, à Chicoutimi, jusqu’au campus de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Une aide de 71 650 dollars est aussi réservée pour la mise en place de mesures d’apaisement de la circulation sur le boulevard Renaud et pour l’aménagement de bandes cyclables dans le secteur de Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi.

Pour l’arrondissement de Jonquière, 184 220 dollars sont prévus pour le prolongement des pistes multifonctionnelles qui se trouvent sur la rue Montfort, 101 420 dollars pour l’aménagement de bandes cyclables sur la rue de La Fabrique et 99 220 dollars pour le prolongement de la piste cyclable de la rue des Mouettes.

Près de 70 projets au Québec

Le TAPU a permis de soutenir 69 projets au Québec, pour l’année 2022-2023. Il s’inscrit notamment dans la Politique de mobilité durable - 2030 du gouvernement du Québec qui vise le soutien des municipalités dans la mise en place de transport actif.

Les investissements dans les infrastructures de transport actif et collectif facilitent le transfert modal vers des moyens de transport plus verts. L’annonce d’aujourd’hui marque un pas dans cette voie. Nous continuerons d’accompagner les municipalités dans leurs projets qui visent à rendre nos infrastructures plus sécuritaires et à réduire nos émissions de GES , a indiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable, par voie de communiqué.