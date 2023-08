Une bonne partie de la Saskatchewan touchée par des avis de mauvaise qualité de l’air

Environnement et Changement climatique Canada a émis des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air dans plusieurs régions à travers la Saskatchewan et dans le nord du Manitoba, à cause de la fumée provenant des feux de forêt.

Les régions touchées sont Regina, Saskatoon, La Loche, La Ronge, Melfort, les Battlefords et Prince Albert.

Les concentrations de fumée provenant des feux incontrôlés peuvent changer sur de courtes distances et varier considérablement d'heure en heure.

Ces conditions persisteront jusqu'en fin de journée, mardi, selon l'agence fédérale.

Environnement Canada indique également que la fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé et qu’il est important de prendre des mesures pour se protéger.

La fumée réduit la qualité de l'air et la visibilité sur une bonne partie de la Saskatchewan et le nord du Manitoba. La fumée devrait se diriger vers le sud-est et envahir l'ouest du Manitoba ce soir et cette nuit.

L’agence fédérale précise que les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les personnes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé.

Liste des zones touchées : Regina

Saskatoon

La Ronge, parc national de Prince Albert, Narrow Hills Prov. Park

Melfort, Tisdale, Nipawin - Carrot River

Moose Jaw, Pense, Central Butte - Craik

Prince Albert, Shellbrook - Spiritwood - Duck Lake

Battlefords, Unity - Maidstone - St. Walburg

Yorkton, Melville - Esterhazy

La Loche, Clearwater River Prov. Park - lac Cluff

En plus de la mauvaise qualité de l’air, les régions de La Loche et de Clearwater River sont touchées par un avertissement de chaleur.