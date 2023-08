Deslilas Fournier quitte le Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Même si elle était absente depuis plusieurs mois, Mme Fournier était toujours officiellement directrice générale du CSS des Chic-Chocs.

Mme Fournier serait parvenue à une entente avec son employeur en juillet dernier. Cet accord survient dans le cadre d’un litige qui opposait les deux parties devant le tribunal du travail.

Radio-Canada avait appris, grâce à la Loi d’accès à l’information, que l’ancienne directrice générale avait déposé plusieurs plaintes contre son employeur, notamment pour harcèlement psychologique, le 8 janvier 2021, et pour un congédiement sans cause juste et suffisante, le 6 juin 2022.

Deslilas Fournier était partie en congé de maladie prolongé en mai 2021 tandis que le CSS procédait à une enquête organisationnelle dans la foulée de plusieurs démissions tant au conseil d’administration qu’à l’administration générale.

Actuellement, Josée Synnott occupe le poste de directrice générale par intérim.