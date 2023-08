Rentrée scolaire : le personnel de soutien manque aussi à l’appel en Outaouais

À la veille de la rentrée scolaire dans plusieurs écoles de la région de la capitale nationale, ce ne sont pas que les enseignants qui manquent à l’appel. Le personnel de soutien scolaire - éducateur en service de garde ou en adaptation scolaire notamment - fait lui aussi défaut dans plusieurs centres de services scolaires de l'Outaouais.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) a tiré la sonnette d'alarme, dimanche. Selon le syndicat, les postes d'éducateurs et d'éducatrices en service de garde sont aussi difficiles à pourvoir que ceux d'enseignants.

La région de l'Outaouais n'est pas épargnée par ce phénomène. Le syndicat cite le Centre de service scolaire du Cœur-des-Vallées (CSSCV) dont il représente les employés. Au total, il manque 21 éducateurs en service de garde sur un total d’environ 100 postes.

Il ne faut pas oublier que quand on parle d'éducatrices en service de garde, une éducatrice, elle s'occupe de 20 élèves. Alors c'est beaucoup d'élèves qui n’auront pas d’éducatrice. Ce qui va arriver, c'est que les autres éducatrices vont être en surcharge. Elles vont avoir des ratios de 30, de 40 [élèves]… Je ne sais pas comment le centre de services va le gérer en Outaouais, mais on a des centres de services qui décident de faire un bris de service , a expliqué Annie Charland, présidente du secteur scolaire Fédération des employées et employés de services publics, en entrevue à Radio-Canada.

Quand [les éducatrices en service de garde] ont trop d’enfants, elles ne peuvent plus être autant éducatives. Le service n'est pas le même. Il est bien moindre et les éducatrices elles-mêmes sont déçues parce qu'elles veulent donner un service de qualité aux élèves.

À cela s’ajoutent de nombreuses démissions, selon Mme Charland.

Je les comprends de partir parce qu’on voit les salaires ailleurs qui sont meilleurs, avec de meilleures conditions de travail.

Technicien en travaux pratiques dans une école secondaire de la région de Gatineau et membre de la Table de négociation nationale, Jan-Mark Dufour est inquiet.

C'est la surcharge [de travail] qui m'inquiète le plus pour nos membres puisque, dès que les ratios sont dépassés, on sent tout de suite qu'il y a de l’épuisement. Les employés sont insatisfaits, ça va nous mener inévitablement à des invalidités avant les fêtes, c'est certain.

Outre les éducateurs en service de garde, ce sont aussi les éducateurs spécialisés qui manquent à l’appel, selon lui.

Au niveau de l'adaptation scolaire, c'est assez impressionnant! C'est 70 postes sur environ 180 qui étaient vacants à la fin de la séance d'affectation. Donc ça, c'est un besoin criant.

Plusieurs centres de services scolaires concernés

Radio-Canada a sollicité l’ensemble des centres de services scolaires de l’Outaouais.

Au sein du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, on rapporte un manque de cinq éducateurs en service de garde, de cinq techniciens en éducation spécialisée, d'un préposé aux élèves handicapés, d'un conseiller en orientation, de trois travailleurs sociaux, d'un psychoéducateur et d'un psychologue.

Du côté du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO), sur un peu plus de 2000 membres du personnel de soutien, plusieurs postes sont à pourvoir, soit deux postes de techniciens en éducation spécialisée à temps plein, deux postes de préposés aux élèves handicapés à temps partiel, 11 postes en service de garde à temps partiel et cinq postes en service de garde à temps plein.

Au moment de publier ce texte, les autres centres de services scolaires n’avaient pas encore répondu à nos demandes.

Des négociations en cours

Les membres de la FEESP - CSN sont sans convention collective depuis le 31 mars dernier.

Si les négociations se poursuivent, une entente est encore loin, selon Mme Charland, qui ajoute que la menace d’une grève existe.

Souvent, il n’y a rien qui bouge dans le secteur public sans qu'on ait fait la grève. C'est triste parce que nous, on ne veut pas se rendre là.

La FEESP - CSN réclame de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Le syndicat demande notamment plus d’heures de travail pour ses membres.

C’est des corps d'emplois où on va voir beaucoup de 15 heures, de 20 heures... Nos gens ne peuvent pas y arriver! On a des gens qui vont à la banque alimentaire. C'est un petit peu triste de se dire : je travaille dans un centre de services scolaire, mais je ne gagne pas assez bien ma vie, je suis obligé d'aller dans une banque alimentaire. Ou alors, la plupart ont deux ou trois emplois.

L'enjeu est aussi pour les enfants, selon M. Dufour.

On sait que le décrochage scolaire est quand même à la hausse. [...] De là l'importance d'avoir justement la main-d'œuvre appropriée pour les accompagner.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et de Benjamin Vachet