Denis Villeneuve veut faire de Dune une trilogie

Le réalisateur québécois Denis Villeneuve n’a pas attendu la sortie de Dune : deuxième partie, reportée à mars en raison de la grève à Hollywood, pour imaginer la suite de son adaptation de l’univers de Frank Herbert au grand écran.

Si je parviens à faire de Dune une trilogie, ce serait le rêve , a-t-il déclaré en entrevue avec le magazine Empire, dimanche.

Les deux premiers chapitres de Dune s'inspirent du premier roman homonyme de l’écrivain américain. Mais comme les adeptes de la série le savent, l’histoire du peuple Arrakis se poursuit dans une longue série de livres.

Pour réaliser sa trilogie, Denis Villeneuve aimerait jeter son dévolu sur Dune Messiah (Le Messie de Dune), le deuxième tome de la saga paru en 1969.

Frank Herbert a écrit Dune Messiah en réaction aux gens qui percevaient Paul Atreides comme un héros. Il ne voulait pas en faire un héros , a expliqué Denis Villeneuve.

Avec mon adaptation de Dune, je veux respecter son idée, à savoir que Dune est un avertissement.

Dans son entrevue avec Empire, le cinéaste a laissé entendre que le projet pourrait bien voir le jour si Dune, partie deux était un succès au box-office. Il y a des mots écrits sur du papier , a-t-il déclaré, énigmatique.

Denis Villeneuve n’est toutefois pas intéressé à étirer la sauce Dune au-delà de trois films. « Après Dune Messiah, les livres deviennent un peu plus… ésotériques », explique-t-il.

Frank Herbert a écrit six chapitres du cycle de Dune entre 1965 et 1985. Après sa mort, son fils Brian Herbert a repris le flambeau de la série et a signé, avec l’auteur Kevin J. Anderson, plus d’une dizaine de livres.

Le film Dune, partie deux, quant à lui, sortira en salles le 15 mars 2024.