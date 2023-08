Shakira recevra un prix honorifique aux MTV Video Music Awards

Shakira sera honorée aux MTV Video Music Awards (VMA) le mois prochain. La chanteuse colombienne recevra le Video Vanguard Award, un prix remis aux artistes qui ont eu une grande influence sur la culture populaire et l'univers des vidéoclips. Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna et Missy Elliott ont aussi reçu cette distinction par le passé.

Shakira se produira également sur la scène des VMA pour la première fois depuis 17 ans. Elle a remporté quatre VMA au cours de sa carrière, à commencer par sa victoire à l'International Viewer's Choice en 2000.

Cette année, elle est nommée pour quatre prix : artiste de l'année, meilleure collaboration (pour TQG, avec Karol G) et deux nominations dans la meilleure catégorie latine – pour la même collaboration avec Karol G et pour sa chanson solo, Acróstico.

Shakira est une véritable force mondiale qui continue d'inspirer et d'influencer les masses grâce à ses prouesses musicales uniques. Elle est une pionnière pour les femmes du monde entier et l'une des premières artistes à diriger la mondialisation de la musique latine , a souligné Bruce Gillmer, directeur du contenu musical chez Paramount+ et président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements chez Paramount.

Taylor Swift mène les nominations aux MTV Video Music Awards 2023. Elle est en tête avec huit mentions – sept pour son clip Anti-Hero et une dans la catégorie artiste de l'année – suivie de SZA, qui en a six.

Les VMA se tiendront au Prudential Center de Newark, au New Jersey, le 12 septembre.