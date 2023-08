Pokémon Sleep atteint les 10 millions de téléchargements

Après Pokémon Go, jeu ultrapopulaire qui fait sortir les gens au grand air dans le but d’attraper Charmander ou encore Pikachu, c’est au tour de Pokémon Sleep, lancé à la mi-juillet, de séduire les adeptes de l'univers Pokémon.

Le fonctionnement de Pokémon Sleep, qui s’apparente à un traceur de sommeil, a de quoi rendre jaloux tous les Snorlax (Pokémon dormeur) de ce monde.

L'utilisateur ou l'utilisatrice place son téléphone près de sa tête avant de dormir. À l’aide de capteurs, l’application traque les vibrations et évalue la qualité de son sommeil. Plus cette qualité est bonne, plus les utilisateurs et utilisatrices collectent de créatures Pokémon.

Le jeu, développé par le studio japonais Select Button, a été le plus téléchargé au cours de la semaine du 16 juillet, d’après la firme d’analyse data.ai.

Vendredi, le titre avait été téléchargé 10 millions de fois.

Un engouement, en vain?

Cet engouement pourrait toutefois diminuer au cours des prochaines semaines, selon les commentaires consultés sur les magasins d’applications Google Play Store et App Store.

Les internautes montrent du doigt un manque à gagner concernant l’interconnectivité avec d’autres outils, tels que les montres intelligentes ou encore l’application Santé d’Apple.

Plusieurs n’aiment pas non plus que l’application ne fonctionne pas en arrière-plan. Elle doit être gardée ouverte, le téléphone intelligent placé à l’envers près de l’oreiller, ce qui peut faire surchauffer l’appareil.

D’autres déplorent que le jeu soit répétitif, en plus d'être facile à déjouer pour obtenir de meilleures récompenses.

Notons que The Pokémon Company tente de réussir là où plusieurs applications de santé, telles que Calm, Fitbit ou encore Sleep Cycle, excellent déjà.

L’entreprise a déjà indiqué être en train d’étudier des moyens de relier son jeu à un plus grand nombre d'appareils, d’après ce que rapporte l’agence Bloomberg.

L’application est offerte sur les appareils iOS et Android depuis le 16 juillet au Canada.

