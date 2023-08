La Ville de Montréal inaugure la promenade Michel-Chartrand

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et sa collègue mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet, ont présenté lundi matin la promenade Michel-Chartrand, premier espace public à Montréal consacré à la mémoire du bouillant syndicaliste décédé en 2010.

Plusieurs dizaines de personnes, dont de nombreux proches, amis et membres de la famille Chartrand, se sont déplacés pour assister à l'inauguration de la promenade, composée d'aménagements paysagers de près d’un kilomètre de long en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur le boulevard LaSalle, à l’angle de la 90e Avenue.

Bien qu’un grand parc porte déjà son nom à Longueuil, où il a habité avec sa famille, aucun espace public n’avait encore été consacré à la mémoire de Michel Chartrand à Montréal, où il a vu le jour en 1916 et où il a étudié et travaillé la majeure partie de sa vie.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs proches et amis de la famille de Michel Chartrand étaient présents dont son fils Alain, salué par la mairesse Valérie Plante. Photo : Ivanoh Demers

Michel Chartrand est un Montréalais d’exception qui méritait un hommage dans un lieu à la hauteur de son attachement à la nature et de sa contribution exceptionnelle à la justice sociale.

Grand amoureux des arbres et des forêts, l’endroit se prête bien à la commémoration de la vie de Michel Chartrand, selon sa fille Suzanne-Geneviève Chartrand, qui réclamait un espace à la mémoire de son père à la Ville de Montréal depuis 2010.

Publicité

On voulait qu’il y ait un endroit en hommage à son travail, mais aussi un endroit beau , a expliqué Mme Chartrand au micro de l’émission Tout un matin, sur les ondes d’ICI Première.

Ça représente beaucoup. Dès la mort de mon père, il y a 13 ans, j’ai commencé avec quelqu’un d’autre à faire des démarches à la Ville de Montréal pour qu’on ait un endroit en hommage de Michel parce que il est montréalais de naissance, il y a vécu jusqu’à son mariage avec Simone [Monnet], en 1945.

Après il a travaillé l’essentiel de sa vie à Montréal où il a dirigé l’un des plus gros regroupements de syndicats, le Conseil central de Montréal, pendant des années et donc c’est aussi un Montréalais , estime sa fille.

1:55 Téléjournal, 13 avril 2010

Syndicaliste engagé et orateur aussi redoutable que coloré, Michel Chartrand s’est fait la voix des travailleurs, des pauvres et des laissés-pour-compte pendant six décennies au Québec.

Publicité

Habitué des piquets de grève et des grandes luttes syndicales, il a été président du conseil central de la CSN de 1969 à 1978.

Doté d’un sens de l’humour incisif, ses discours enflammés et ses positions anticapitalistes lui ont valu quelques arrestations et séjours derrière les barreaux dont quatre mois de prison en 1970, pendant la crise d’Octobre, pour ses déclarations publiques contre la loi 63, une loi linguistique contestée à l’époque.

Un timbre pour Simonne

Coïncidence, Postes Canada lance aujourd’hui en fin de journée un timbre commémoratif consacré à la vie et l’œuvre de l’épouse de Michel Chartrand, Simonne Monet-Chartrand, syndicalistes, féministe et militante pacifiste.

Ouvrir en mode plein écran Simonne Monet-Chartrand dans une scène du film « Une vie comme une rivière », de Diane Cailhier et Alain Chartrand. (Photo d'archives) Photo : ONF.ca

La mémoire des syndicalistes et militantes Madeleine Parent et Léa Roback sera également honorée par l’émission d’un timbre lors du même événement.

Les nouveaux timbres seront présentés à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en fin de journée lors d'un évenement organisé pour l'occasion.

C’est un hommage à ces femmes-là. Ma mère a été une féministe très jeune, c’est une pacifiste très jeune. On a commencé à faire des manifestations en famille quand j’avais 10 ans, en 1958, pour le désarmement nucléaire , se remémore Suzanne-Geneviève Chartrand.

Le lancement de ce timbre à la mémoire de Mme Monet-Chartrand est un pur hasard, a assuré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Depuis 1995, un parc porte le nom de Simonne Monet-Chartrand à Montréal, sur la rue Sherbrooke, près de la rue Saint-Christophe, dans l’arrondissement Ville-Marie.